Dør på stribe: 'Skræmmende ligeglade'

Ifølge generalsekretæren i Dansk Røde Kors er der en skræmmende ligegyldighed over for menneskeliv, hvad angår tragedien i Middelhavet

'Hundrede druknede - mange børn - ved det seneste migrantforlis i Middelhavet. Skræmmende ligegyldighed over endnu en menneskelig tragedie.'

Sådan lød det i midten af juni i et tweet fra generalsekretæren i Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl.

Meldingen kom i kølvandet på en af de mange katastrofer, der i løbet af foråret og sommeren har fundet sted på Middelhavet, og Ekstra Bladet har talt med generalsekretæren.

- Vi er blevet blinde. For et par år siden var folk forfærdede, da de så en dreng, der lå død på stranden efter en sådan tragedie.

- I sidste uge døde 100 børn, og det får os bare til at trække på skuldrene efterhånden. På den måde er det blevet lidt for meget hverdag, siger Anders Ladekarl.

En tragedie

Samtidig understreger generalsekretæren, at der er tale om en tragedie. En stor en af slagsen.

- Det er en tragedie, der udspiller sig, men det er ikke en ny tragedie, at der er så mange mennesker, der desperat forsøger at komme til Europa, siger Anders Ladekarl.

- Hvad er gået galt dernede?

- Det er svært at sige, hvad der er gået galt. Men der er helt sikkert ingen nemme løsninger. Det er ikke noget, der løses med et snuptag. Der er alt for mange flygtninge, som ikke kan få beskyttelse og ser Europa som en mulighed for et bedre liv og derfor er villige til at risikere deres liv.

- Det handler altså om at gøre livet mere attraktivt i de lande, hvor de kommer fra, siger han til Ekstra Bladet.