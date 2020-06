Dokument afslører svensk ministers plan

Den svenske coronastrategi er gået verden rundt, og i udlandet langer eksperter ud efter vores svenske naboer for at have grebet pandemien helt forkert an.

'Sveriges covid-19-strategi har forstærket epidemien', lyder en overskrift hos den franske tv-station France 24, mens amerikanske New York Times i en leder argumenterer for, at USA ikke skal kopiere den svenske strategi.

Men sådan skal det ikke være længere.

I et brev til ambassadører verden over opfordrer Sveriges udenrigsminister, Ann Linde (S), de svenske diplomater til at være med til at ændre landets coronary.

Det skriver avisen Aftonbladet, der er i besiddelse af brevet.

- Som Sveriges ambassadører har I en vigtig rolle i forhold til at informere jeres hovedstæder om situationen her i landet, lyder det fra Ann Linde.

Afviser svenskerne

Flere EU-lande er klar til at tage imod norske og danske turister, men ikke svenske. Og det må ifølge udenrigsministeren skyldes 'misinformation' om situationen i Sverige.

- Sverige deler samme mål som alle andre lande. Vi håndterer de samme udfordringer og anvender værktøjer, der ligner de fleste andre landes, siger Ann Linde.

Faktum er dog, at Sverige i modsætning til andre lande blandt andet har afholdt sig fra at lukke skoler, barer og restauranter for at bremse smittespredningen.

4468 døde med corona

Landet har tirsdag registreret 4468 coronarelaterede dødsfald. Til sammenligning er der i Danmark registreret 580 personer, der er døde med coronavirus.

Den seneste statistik fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, viser, at der siden udbruddets begyndelse i alt er blevet bekræftet 38.589 smittetilfælde i Sverige, heraf har 2102 personer fået intensiv behandling.

Risikerer karantæne

15. juni åbner Danmark grænsen for turister fra Tyskland, Island og Norge. Sverige er ikke på listen. Det meddelte statsminister Mette Frederiksen (S) fredag på et pressemøde.

Regeringen fraråder fortsat danskere at rejse til Sverige. Gør man det alligevel, risikerer man at skulle i 14 dages selvbetalt karantæne. Læs mere om det her.

