Dokumentarfilm om Thunberg er på vej

En dokumentarfilm om den 16-årige svenske klimaaktivist Greta Thunberg ventes at få premiere i 2020.

Det meddeler streamingtjenesten Hulu på Twitter.

Filmholdet har fulgt Greta Thunberg, siden hun indledte sin såkaldte skolestrejke for klimaet i Stockholm sidste år og frem til nu, hvor hun taler for verdensledere og står i spidsen for store demonstrationer.

Thunbergs skolestrejke udviklede sig i løbet af nogle måneder til internationale klimademonstrationer i form af initiativet 'Fridays for Future'.

'Greta'

Streamingtjenesten Hulu kom med i filmprojektet for noget tid siden, oplyser kilder til filmsitet deadline.com.

Filmen, der har arbejdstitlen 'Greta', instrueres af Nathan Grossman.

I sidste uge blev den 16-årige svensker udråbt som Årets Person af Time Magazine. Hun er den hidtil yngste, der er løbet med den titel.

Thunberg er også blevet hædret med Amnesty Internationals menneskerettighedspris i år, ligesom hun modtog årets Right Livelihood-pris, der også betegnes som den alternative nobelpris.