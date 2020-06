Dokumenter viser en helt anden historie

WHO har udadtil rost Kina for deres hurtige håndtering af coronavirus-udbruddet, men interne dokumenter afslører en anden historie. En helt anden

Udadtil har WHO ikke været i tvivl. Kina har fået ros for deres håndtering af coronavirus-udbruddet i landet, ligesom de er blevet lovprist for deres hurtige reaktion.

Blandt andet blev ordene 'meget imponerende' brugt.

Men nyhedsbureauet AP kan nu fremlægge afslørende interne dokumenter, der viser en helt anden historie.

Her fremgår det blandt andet, at Kina bevist skulle have ventet mere end en uge med at offentliggøre den genetiske sammensætning af coronavirus.

Og det skete angiveligt kun fordi, en uafhængigt laboratorium valgte at publicere den genetiske kode på en hjemmeside uden myndighedernes accept.

Derudover har Kina ventet mindst fjorten dage med at give WHO detaljerede oplysninger om patienter og smittettilfælde i januar. Alt sammen fordi, der var stram kontrol og intern konkurrence hos de kinesiske sundhedsmyndigheder.

WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus har været på overarbejde de sidste par måneder. Foto: CHRISTOPHER BLACK/Ritzau Scanpix

Stor frustration

Internt skabte det stor frustration hos medarbejdere i WHO.

- Vi går frem med meget lidt information. Det er helt tydeligt ikke nok for at lave en god planlægning, skriver Maria Van Kerkhove, der i dag er teknisk leder for håndteringen af coronavirus i WHO.

Det amerikanske nyhedsbureau har forsøgt at få en kommentar til sagen fra WHO, men de vil intet sige, medmindre de ser AP's dokumenter. Det kan ikke lade sig gøre, da AP dermed vil komprimere deres kilde.

Selv om det kan virke mystisk, at WHO udadtil roser Kina, når de internt kritisere dem, så kan der være en god forklaring.

Efter sigende forsøgte WHO at holde sig gode venner med Kina, så de fremadrettet kunne opretholde et godt samarbejde. Alt sammen for hjælpe alverdens lande med at håndtere coronavirus bedst muligt.

WHO er nemlig afhængige af, at medlemslandene samarbejder, da de ikke har magt til at undersøge sundhedsforhold i de forskellige lande.

På sin daglige pressebriefing onsdag meddelte Trump, at USA ville trække støtten til WHO. Lars Græsborg Mathiesen fra Kongressen.com gør dig klogere her. Video: Ritzau Scanpix.

Trumps brev

Kinas og WHO's håndtering af coronavirus har flere gange fået Donald Trump til at se rødt.

Blandt andet har han skrevet et brev, hvor han beskylder WHO for at 'mangle selvstændighed fra Kina', som præsidenten mener, har alt for stor indflydelse på organisationen.

Donald Trump opremser i brevet intet mindre end 18 konkrete eksempler, hvor han tydeliggør sin pointe.

Det handler blandt andet om, at Kina 'skjulte sandheden om virusudbruddet i Wuhan uden konsekvenser fra WHO', og 'ikke at tillade en international undersøgelse af udbruddet i Kina'.

29. maj oplyse han så, at USA trækker sig fra sit samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og vil fremover bruge pengene andre steder.

Men ifølge AP bakker de nye oplysninger ikke op om Donald Trumps udlægning af sagen. De fortæller tværtimod, at Kina også tilbageholdt informationer fra WHO.