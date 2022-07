Dollaren kan overhale euroen: - Kan tage dollargrinet af dit ansigt

For første gang i 20 år er dollaren lige så meget værd som euroen. Men dollaren kan sagtens komme til at blive mere værd, og det kan få betydning for dig og mig

Hvis du skal til USA, vil du nok lægge mærke til, at en dollar ikke rækker lige så langt som tidligere.

Og det ser faktisk ud til, at det vil blive endnu dyrere at hive pengene op af lommen som europæer i Guds eget land, skriver Berlingske og Finans.

For første gang i 20 år er dollaren nemlig på niveau med euroen, men eksperter forudser, at den sagtens kan komme til at blive mere værd. Det skrev Finans tidligere på måneden, og nu kommer vi tættere på.

- For en del år siden var USA et meget billigt land for os at rejse på ferie i, fordi dollaren var relativt lav.

- Men nu er den steget så meget, at det hurtigt kan tage dollargrinet af dit ansigt, fordi det bliver dyrt, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom hos Nordnet, til Ekstra Bladet.

Godt for dansk økonomi

Selvom den stigende dollar kan gøre ondt på den private forbruger, så er det som udgangspunkt rigtig godt nyt for dansk økonomi.

- Cirka 55 procent af dansk økonomi består af eksport og import. Vi har et meget stort betalingsbalance-overskud. Det vil sige, at vi sælger væsentligt flere varer og tjenester til udlandet, end vi køber, og her er dollaren vigtig, siger Per Hansen fra Nordnet.

Det gavner især medicinalindustrien herunder virksomheder som Novo Nordisk, Lundbeck og Coloplast, som har USA som det største marked.

Da den canadiske økonomi og en række asiatiske økonomier er afhængig af dollaren, betyder det, at eksport til disse lande også vil gavne dansk økonomi. Omvendt vil det blive dyrt at importere.

Den sikre dollarhavn

Grunden til, at dollaren har taget et nyk opad, skyldes blandt andet, at der er tradition for at søge mod den amerikanske dollar i krisetider.

- Vi har jo en situation, som er præget af stor usikkerhed, derfor sejler investorerne ind i dollarhavnen, siger Per Hansen.

Her henvises der til Ruslands invasion af Ukraine og en nærstående energikrise, som kan gå hårdt ud over den europæiske økonomi. Men som ikke rigtig berører den amerikanske - pånær de stigende energipriser.

- En anden grund til, at dollaren stiger, er, at den amerikanske centralbank har hævet sine renter meget mere end den europæiske, og for fremtiden er det også forventet, at den amerikanske centralbank kan forblive 'aktiv'.

Per Hansen forklarer, at det ikke er muligt for den europæiske centralbank at hæve renten på samme måde, da det ville gøre alting for dyrt for europæerne.

At sænke renten for meget giver ikke mening.

- En rentesænkning er slet ikke inden for skiven og ikke en mulighed i den nuværende situation.

- Det vil være som at hælde dieselolie på et bål, man ønsker at slukke.