Dollargrin: Sheiken får millioner fra hjælpepakke

Selv om køberen af statens vaccinefabrik, den stenrige sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih, har meldt ud, at man arbejder på højtryk for at udvikle en vaccine mod corona, så har han alligevel valgt at gøre brug af regeringens hjælpepakke.

En aktindsigt fra Erhvervsstyrelsen afslører således, at sheikens firma AJ Vaccine på Amager – der har omkring 750 ansatte – har fået godkendt en lønkompensation på 3.355.920 kroner.

Kravet for at få del i statens penge er, at en virksomhed skal varsle afskedigelser for enten minimum 30 procent af de ansatte eller for mere end 50 ansatte.

Sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih og hans familiedynasti mangler ellers ikke penge på kistebunden.

Ifølge en artikel fra et af sheikens rådgivningsfirmaer MRGN Advisors ejer Aljomaih Group aktiver for 34,3 mia. kroner.

Ekstra Bladet kunne også fornylig afsløre, at sheiken overtog en donation på 240 mio. kroner fra rigmanden Bill Gates, da han købte statens vaccinefabrik for 15 mio. kr.

Pengene skulle gå til udvikling af en poliovaccine, der netop er blevet godkendt af WHO. Det giver AJ Vaccines en kæmpe mulighed, fordi det åbner døren for salg til FN-agenturer som Unicef.

Ifølge AJ Vaccines er der potentiale for at levere 100 millioner poliovacciner fra 2020 til 2024. Med en pris på to dollars stykket – som AJ Vaccines tidligere har meldt ud – vil det kunne give firmaet en øget omsætning på knap 1,4 mia. kroner.

Sheiken var da også godt tilfreds, da han i forbindelse med godkendelsen fra WHO udtalte:

’(...) Vi åbner hermed et nyt kapitel i virksomhedens fortsatte rejse mod at bistå den danske befolkning og et stigende antal mennesker globalt.’

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra AJ Vaccine om baggrunden for lønkompensationen.

Foreløbige tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at 15.158 firmaer indtil videre har fået godkendt ansøgninger om lønkompensation for 2,8 mia. kroner.

3.178 er blevet afvist, mens 8.493 sager er under behandling.

Sharia-bank og luksusbiler Sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih og hans familiedynasti Aljomaih Group tilhører den absolutte magtelite i det saudiske regime. Familien har skabt en milliardformue på at investere i en række brancher. Porteføljen tæller udover medicin- og vaccineproduktion i Danmark og Malaysia blandt andet olie- og gasaktiviteter, den finansielle sektor og partnerskaber med Shell, Pepsi-Cola og ikke mindst General Motors. Aljomaih er den største forhandler af Cadillac og Chevrolet i Mellemøsten med 3300 ansatte, 107 butikker i Saudi-Arabien og en årlig omsætning på 1 mia. dollars (6,8 mia. kr., red.) Vaccine-vanvid: Du betaler sharia-sheikens husleje I familien Aljomaihs portefølje findes også et medejerskab af sharia-investeringsbanken Arcapita, hvor man er den største aktionær. Ifølge bankens regnskaber og hjemmeside har familien været den bærende kraft i banken, siden den blev grundlagt i 1997. Aljomaih-familien har siden opstarten også haft posten som bestyrelsesformand, hvor sheik Abdulaziz Hamad Aljomaih troner i dag. Ifølge banken har man i løbet af de seneste 20 år lavet over 80 investeringer til en samlet værdi af 205,7 mia. kroner. Sidste år havde Arcapita en nettoindtægt på 150 mio. kroner. Alle bankens aktiviteter overvåges nøje af et udvalg af islamiske præster. De er ansvarlige for, at alle aktiviteter overholder det ultrakonservative islamiske lovsystem sharia, som forbyder eksempelvis investeringer i spil, alkohol og svinekød. Detaljerede regnskaber og virksomhedsinformationer er svært tilgængelige i Saudi-Arabien, så det er svært at anslå præcis, hvor mange milliarder sheiken og hans familie råder over i Aljomaih Group og Arcapita. Ifølge en artikel fra et af sheikens rådgivningsfirmaer, MRGN Advisors, der også var inde over købet af den danske stats vaccinefabrik, ejer Aljomaih Group aktiver for 34,3 mia. kroner. Vis mere Luk

