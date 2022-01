Dominerende variant er mere smitsom

Undervarianten BA2, der er den dominerende variant i Danmark, er mere smitsom end undervarianten BA1. Begge er undervarianter af omikron.

Det viser et dansk husstandsstudie, der fortsat er under fagfællebedømmelse, skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Er en person i hjemmet smittet med BA2, er der generelt 39 procent risiko for, at en anden person i samme hjem bliver smittet inden for den første uge. Med BA1 er der 29 procent risiko for videresmitte.

BA1 er den oprindelige omikronvariant i Danmark, der blev konstateret første gang i slutningen af november.

Studiet er baseret på 8541 husstande med 17.945 beboere i perioden 20. december til 18. januar.

Det er forskere fra Københavns Universitet, Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og SSI, der står bag studiet.

Videre viser studiet, at ikkevaccinerede beboere i højere grad bliver smittet i forhold til dem, der er vaccinerede. Revaccination med tredje stik beskytter desuden bedre end to vaccinestik.

Men vaccinerede har stadig større risiko for at blive smittet med BA2 end med BA1.

Ikkevaccinerede videresmitter selv desuden væsentligt mere med BA2. Smitterisikoen med begge undervarianter reduceres, hvis man er vaccineret mod coronavirus.

26. januar fortalte SSI's faglige direktør, Tyra Grove Krause, at BA2 nu er den dominerende variant af omikron i Danmark.

Dengang lød det, at det ikke ser ud til, at BA2 er farligere end BA1. Dette er dog ikke undersøgt i studiet.

BA2's vækst i Danmark betyder også, at det kan være skubbet, hvornår smitten topper i Danmark.

- Vi følger selvfølgelig udviklingen tæt, og hvis BA2 er mere smitsom, kan det betyde, at smittebølgen bliver højere og vil strække sig længere ind i februar i forhold til de tidligere fremskrivninger, sagde Tyra Grove Krause i slutningen af januar.

I december forventede Statens Serum Institut, at epidemien ville toppe i slutningen af januar eller starten af februar.