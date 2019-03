Dommer afgør: Ikke mobning at prutte på kollegaer

Den 56-årige mand, der lagde sag an mod sin tidligere arbejdsplads på grund af en kollegas prutter, anker nu sagen igen

Historien om en australsk mand, der anklager sin tidligere kollegaer for at mobbe ham ved at prutte på ham op til seks gange hver dag, gik verden rundt.

56-årige David Hingst valgte at sagsøge firmaet, hvor han tidligere var ansat, for 1,8 millioner australske dollars, og beskrev i retten, hvordan hans kollega Greg Short kunne finde på at 'løfte sin numse og prutte på ham'.

Kollegaens opførsel havde givet ham enorm meget stress, forklarede David Hingst.

Se også: Mand sagsøger: Kollega pruttede hele tiden på ham

- Jeg ville sidde med mit ansigt mod væggen, og han ville komme ind i rummet, hvilket er et småt rum uden vinduer, og han ville prutte bag mig og gå, forklarede den forurettede mand.

Han fortalte desuden i retten, at han var overbevist om, at der var tale om en konspiration, hvor målet var, at han skulle sige sit job op i hos firmaet Construction Engineering.

I første omgang afgjorde retten, at der ikke havde været tale om mobning. Men David Hingst mente ikke, han havde fået en retfærdig retssag, og prøvede derfor 'lykken' igen.

I dag, fredag, har en appeldomstol også afvist, at han, selv hvis hans påstande om kollegaens ondskabsfulde tarmgas-handlinger er sande, ligefrem er blevet udsat for mobning. Det skriver blandt andre Independent.

David Hingst har dog ikke tænkt sig at stoppe her. Han har nu anket sagen til Australiens højesteretsdomstol.