Dommer fastslår: At kalde en mand skaldet er sexchikane

En britisk mand har rejst sag mod sin tidligere arbejdsplads, da en tilsynsførende i virksomheden havde kaldt den nu tidligere medarbejder en 'bald cunt' ('skaldet kusse', red.).

Og det var ikke det sidstnævnte ord, der vakte størst vrede, men derimod omtalen af hans manglende hår på hovedet. Og det, har en dommer og to domsmænd nu slået fast, var seksuel chikane.

Det skriver The Guardian.

Striden mellem manden og hans tidligere arbejdsplads er blevet behandlet i en såkaldt ansættelsesdomstol, der er en del af det britiske retssystem, og som kan afgøre overensstemmelser mellem arbejdsgivere og -tagere.

Begrundelsen for at det klassificeres som sexchikane er, at det primært er mænd, man forbinder med at være skaldet - og derfor havde udtalelsen altså ifølge ansættelsesdomstolen noget med den tidligere ansattes køn at gøre.

'Vi er næppe i tvivl om, at dét at blive omtalt på denne nedsættende måde var uønsket adfærd', lød det fra dommer Jonathan Brain, da han redegjorde for afgørelsen.

'Det er svært at konkludere andet, end at den tilsynsførende udtalte disse ord med det formål at krænke den forurettedes værdighed og skabe et intimiderende, fjendtligt og nedværdigende miljø for ham. Han indrømmede selv, at hensigten var at true og fornærme ham, og efter vores vurdering er der sammenhæng mellem ordet 'skaldet' og køn på den anden side,' fremgår det af dommen.

Den tidligere ansatte kan nu se frem til at få udbetalt en erstatningssum fra sin tidligere arbejdsplads.