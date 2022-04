Dommer stævner Trump: Skal betale 70.000 kr. om dagen

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trump er sat i stævne af statsadvokaten i New York og kan se frem til at betale dagsbøder i omegnen af 70.000 danske kroner

Statsadvokat i New York, Letitia James, stævner USA's tidligere præsident Donald Trump for 'foragt i retten'.

Trump har nemlig ikke indleveret dokumenter til statsadvokaten som aftalt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er som led i efterforskningen af 'The Trump Organization' om hvorvidt, den har opgivet den korrekte ejendomsværdi for at fremme et bedre økonomisk udgangspunkt, når der skal søges om lån, forsikringer og skattefordele.

Trumps advokater mener ikke, at der er noget at komme efter i sagen, og at de påkrævede dokumenter er blevet indleveret.

Dagsbøder

Dokumenterne skulle have været indleveret 3. marts, som senere blev udskudt til 31. marts. Men det har Donald Trump ikke overholdt.

I retten skulle dommer Arthur Engoron havde sagt følgende:

'Hr. Trump ... Jeg ved, at du tager dine forretninger seriøst, og jeg tager mine seriøst'.

Desuden skulle dommeren have tilføjet, at Trump skal betale dagsbøder på omkring 10.000 dollars om dagen - svarende til 70.000 danske kroner, som straf for sit manglende samarbejde.

Det gælder frem til, at retten får de nødvendige dokumenter.