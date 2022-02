Dommer tvinger Trump til at vidne

Donald Trump slipper ikke for at svare på spørgsmål, når den tidligere præsidents forretninger skal granskes i en civil sag.

Det har en dommer torsdag afgjort.

Dommeren, Arthur Engoron, har beordret, at både Donald Trump og hans to ældste børn, Ivanka og Donald Trump Jr., skal aflægge vidnesbyrd under ed ved en afhøring inden for de næste 21 dage.

Afgørelsen falder efter et to timer langt retsmøde med Trumps advokater og anklageren.

'Det har hun den klare ret til at gøre,' skriver dommeren i afgørelsen med henvisning til Letitia James' ønske om at stille spørgsmål til forretningen.

Familien stævnet

Det er New Yorks justitsminister, Letitia James, der anklager Donald Trump for at have brugt falske eller vildledende værdiansættelser for at opnå økonomiske fordele.

Det drejer sig om fordele ved blandt andet skattefradrag, forsikring og lån.

Donald Trump og hans to ældste børn er alle under anklage i sagen, som Donald Trump selv kalder en del af en 'heksejagt'.

Det forventes, at den tidligere præsidents forsvarere vil anke dommerens beslutning.