Dommere søges til historiske minkerstatninger der trækker ud

OVERBLIK: Frygt for virusmutation førte til masseaflivning

Fødevarestyrelsen søger efter dommere, jurister og embedsmænd - nuværende og tidligere - til at bemande kommissioner, som skal fastsætte erstatninger til minkavlere.

Dermed skrives endnu et kapitel i føljetonen om det hårdt prøvede erhverv.

Læs om forløbet her:

* Regeringen besluttede i november 2020, at alle landets mink skulle slås ned. Det skete af frygt for, at et muteret coronavirus kunne nedsætte effekten af kommende vacciner mod covid-19.

* Det viste sig, at der ikke var lovhjemmel bag beslutningen, og det førte til, at daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) trak sig fra posten.

* Lovgrundlaget kom på plads før jul og indebærer, at minkhold er forbudt i 2021.

* I januar 2021 blev et politisk flertal enige om en rammeaftale, der afsætter mellem 16 og 19 milliarder kroner i erstatning til minkavlere og følgeerhverv, for eksempel foder- og pelsselskaber.

* Minkavlerne kan vælge mellem erstatning for permanent nedlukning af minkproduktionen eller en såkaldt dvaleordning.

* Sidstnævnte gør det muligt at få kompensation for faste omkostninger under det midlertidige forbud mod minkhold.

* Fødevarestyrelsen begynder i sommeren 2021 at annoncere efter dommere, jurister og embedsmænd til at bemande taksationskommissioner.

* De skal fastsætte erstatningen for den enkelte minkavler og for følgeerhvervet.

* Det er endnu uvist, hvornår kommissionerne kan trække i arbejdstøjet.

* Der er per 27. august 2021 udbetalt 1,9 milliarder kroner til minkavlere for aflivning af mink i efteråret.

Kilde: Ritzau.