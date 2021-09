Dommere trækker sig fra Danmarks bedste burger

Kender du noget til sagen? Kontakt journalisterne direkte ved at klikke her.

En lang række dommere i konkurrencen Danmark bedste burger sætter nu alvorlig spørgsmålstegn ved konkurrencens ægthed.

I slutningen af august blev Hungry Dane kåret som vinder af Danmarks bedste burger. Efterfølgende har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan en række af de mest toneangivende burgere slet ikke var med i konkurrencen.

Da Ekstra Bladet fortæller Carsten Olsen - også kendt som den skaldede kok - at Nomas Popl-burger blev serveret for dommerne, selvom de ikke ønskede at være med, reagerer han:

- Det, synes jeg, er forkasteligt. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige lige nu. Det kan jeg godt blive sur over.

Trækker sig

- Hvis man vil vinde en konkurrence og være den bedste, må man stille op mod de bedste. Hvis nogen bliver valgt fra, er det ikke i orden. Hvis man melder nogen til, som i forvejen har sagt nej – det kan jeg slet ikke forholde mig til. Det skal jeg aldrig nogensinde være en del af igen.

Carsten Olsen, bedre kendt som 'Den Skaldede Kok', er utilfreds med, hvordan konkurrencen forløb. Arkivfoto: Klavs Bo Christensen

Også Martin Guf Becker, tidligere tv-kok og en del af dommerpanelet, er bestyrtet:

Navn misbrugt

- Jeg vil gerne på det kraftigste tage afstand fra den her konkurrence. Den retfærdiggør ikke, hvad Danmarks bedste burgere bør være. Jeg vil føler, at mit navn er blevet misbrugt, siger han.

Han slår fast, at han trækker sig som dommer. Samtidig undrer han sig over, hvordan Hungry Dane kan vinde konkurrencen.

- Den eneste burger, jeg gav topkarakter, var Nomas Popl-burger.

Jamie Lee, chefkok, Kødbyens Fiskebar, og som var dommer i konkurrencen, trækker sig også:

- De hentede burgere fra Popl, selvom de ikke vidste det. Det er ikke fair play, og det gider jeg ikke være en del af.

Mærkelig resultat

- Jeg syntes, at Popl var den bedste burger. Derfor er resultatet meget mærkelig.

Han fortæller, at dommerne ikke var informeret om, hvad der foregik.

- Vi dommere mødte op lørdag, og alle burgerne var anonymiseret, så vi vidste ikke, hvad der skete bag scenen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Peter Kolos er manden bag Hungry Dane, som flere af dommerne nu siger ikke er den rigtige vinder. Privatfoto.

Toby Lee er en del af burgersitet Burgerdudes.se. Hans favorit var ligeledes Popl's burger, og han undrer sig over, at eksempelvis Gasoline ikke var repræsenteret i konkurrencen.

Uvildige stemmetællere

- Vi har rangeret Gasoline Grill som Danmarks bedste burger siden 2017, og de er i øjeblikket rangeret som nummer ti i verden, så det overrasker, at de ikke blev nomineret hverken i år eller sidste år.

Hvis han skal stille op som dommer igen, vil han kræve, at der kommer uafhængige stemmetællere.

Også Pia Brixved, der har instragramprofilen miss madglad, undrer sig. Hun summerer:

- Hvis konkurrencen ikke er gået ordentligt til, synes jeg ikke, at Hungry Dane kan kalde sig Danmarks bedste.

Undrer sig

Julie Engelmann Mollerup, der har instagramprofilen burgerqueenofcopenhagen, og som var dommer i konkurrencen, fortæller at flere dommere efterfølgende har talt sammen:

- Selv om jeg synes, at det (Hungry Dane red.) er en god burger, forstår jeg ikke, at de ender med at få dommernes pris. Det burde de ikke ud fra, hvad de andre har fortalt, siger hun.

Konfrontation: Er det svært at forstå, hvad jeg siger til dig? Ekstra har forsøgt at foreholde Jesper Wieder, der er arrangør af 'Danmarks Bedste Burger', kritikken. Den korte samtale kan du læse herunder. - Hej Jesper, du taler med Manne Scheef fra Ekstra Bladet. - Ja, ved du hvad, jeg tror ikke, at jeg har nogen kommentar. Ikke i forhold til de artikler I skriver. - Men Jesper, der jo kommet en masse nyt, som jeg tænker, du bliver nødt til at forholde dig til. - Ja, men jeg har ikke noget at sige. - Men står du ved, at Hungry Dane kan kalde sig Danmarks bedste burger? - Prøv at høre, hvad jeg siger til dig. Jeg har ikke noget at sige. Vi lader den bare være der. - Hvorfor vil du ikke tale om det? Telefonforbindelsen gik herefter ud, og Ekstra Bladet ringer op igen. - Hej Jesper, det er Manne igen. Jeg tror, vi blev afbrudt. - Nej, vi blev ikke afbrudt. Jeg sagde, at jeg ikke havde nogen kommentar, og så blev lagde jeg røret på. - Okay, men du fik bare ikke svaret på, hvorfor du ikke har nogen kommentar. - Er det svært at forstå, hvad jeg siger til dig? Jeg siger, jeg har ikke nogen kommentar, og så lader vi den ligge der. - Jeg spurgte egentlig blot, om du ville uddybe det. Kan jeg sende dig spørgsmålene på mail? - Det skal du være velkommen til. Ekstra Bladet har efterfølgende sendt Jesper Wieder en mail med alle vores spørgsmål. Han har endnu ikke vendt tilbage på mailen. Ekstra Bladet har også forsøgt at foreholde Peter Kolos kritikken, men heller ikke han ønsker at tale med os.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om, at Hungry Dane har haft besøg af Fødevarestyrelsen, hvor de fik en bøde og sur smiley.