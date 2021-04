Domstol beordrer Belgien til at ophæve alle coronarestriktioner

En domstol i Bruxelles har onsdag pålagt den belgiske regering at ophæve alle coronarestriktioner inden 30 dage, da der ikke er lovhjemmel for restriktionerne

Udgangsforbud, forsamlingsforbud og lukkede erhverv er dagligdag flere steder rundt i Europa.

Det gælder også i Belgien, hvor en domstol i hovedstaden Bruxelles onsdag afgjorde, at der ikke var lovhjemmel for landets coronarestriktioner.

Det skriver The Brussels Times.

I Belgien er der blandt andet indført natligt udgangsforbud, forsamlingsforbud på fire personer udendørs og de forretninger, der ikke er stærkt nødvendige, er lukket.

Regering risikerer bødestraf

Domstolen har nu givet den belgiske regering 30 dage til at ophæve landets coronarestriktioner eller til at danne lovgrundlag for restriktionerne.

Hvis ikke den belgiske regering indfrier domstolens krav inden 30 dage, vil de blive pålagt dagbøder på 5.000 euro, hvilket svarer til omkring 37.000 danske kroner.

Det er organisationen The League for Human Rights, som har anlagt sagen mod regeringen, fordi de ikke mente, at var juridisk grundlag for at indføre restriktioner i landet.

Ifølge Ritzau har landets Indenrigsminister Annelies Verlinden sagt, at domstolens afgørelse vil blive appelleret.

