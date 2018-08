Domstol forbyder opskrift på 3D-printede pistoler

En amerikansk domstol har sat en foreløbig stopper for offentliggørelsen af tegninger til 3D-printede pistoler.

Afgørelsen kommer få timer før, Texas-firmaet Defense Distributed havde planlagt at offentliggøre tegningerne på nettet.

Dommer Robert Lasnik begrunder sin beslutning med, at en offentliggørelse af tegningerne kan forårsage 'uoprettelig skade for amerikanske borgere'.

Dermed har domstolen blokeret en aftale, der var indgået mellem Trumps administration og Defense Distributed.

Total sejr

Aftalen fik otte amerikanske delstater og landets hovedstad, Washington D.C., til at lægge sag an mod Trump-regeringen.

Statsadvokat i Washington, Bob Ferguson, kalder domstolens afgørelse for en ’komplet og total sejr’.

- Dette er betydningsfuldt, siger Ferguson på et pressemøde efter høringen.

Statsadvokat i Washington, Bob Ferguson, glæder sig over domstolens afgørelse. Foto: AP

3D-printede skydevåben vækker bekymring, fordi de er svære at spore og betegnes som en drøm for kriminelle og terrorister, der ønsker at true den globale sikkerhed.

Cody Wilson, der ejer firmaet Defense Distributed, offentliggjorde første gang i 2013 tegninger og design til 3D-skydevåben, der printes ud i sammen type plastik, som legoklodser er lavet af.

Wilsons design blev downloadet omkring 100.000 gange, før myndighederne krævede, at han stoppede.