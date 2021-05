Domstol om indisk coronakrise: Ikke mindre end et folkemord

I Indien dør coronapatienter, fordi hospitalerne løber tør for ilt. Det er ikke mindre end et folkemord, mener indisk domstol

Coronavirus hærger i Indien, som hvert døgn registrerer flere hundredetusinde nye smittetilfælde.

Krisen fik tirsdag Allahabad High Court, den øverste domstol i landets mest befolkningsrige delstat, Uttar Pradesh, til at lange hårdt ud efter myndighedernes håndtering af krisen.

Det skriver CNN.

Foto: Danish Siddiqui/Ritzau Scanpix

'En kriminel handling'

- At coronapatienter dør, fordi sygehusene ikke får oxygen, er en kriminel handling og ikke mindre end et folkemord begået af dem, som har fået til opgave at sikre en kontinuerlig tilgang til og forsyning af flydende medicinsk oxygen, udtalte repræsentanter for domstolen ifølge mediet.

Udtalelsen kom i forbindelse med en høring om håndteringen af coronakrisen i delstaten, som er et af de hårdest ramte områder i landet.

Foto: Danish Siddiqui/Ritzau Scanpix

Under høringen blev der desuden berettet om videoer af folk, som hamstrer oxygentanke samt videoer med chikane af fattige, der tigger om ilt.

- Vi mener, at dette viser et ganske modstridende billede af det, delstatsmyndighederne tegner om, at der er tilstrækkelig tilgang til oxygen, lød det ydermere.

Krisen har ifølge flere indiske medier ført til kaotiske tilstande på landets hospitaler, hvor alvorligt syge patienter sidder i lange køer og forgæves venter på at få plads.

Flere dør angiveligt, mens de venter.

Indien begyndte for snart to uger siden at massekremere ofre for corona.

Brudt sammen

Bjarke Skaanning, katastrofechef i Røde Kors, udtalte lørdag til Ritzau, at Indien som udgangspunkt har et velfungerende sundhedssystem, men at det er blevet lagt ned af den seneste coronabølge.

- Man står i en situation, hvor man er nødt til at udvide sundhedskapaciteten meget kraftigt og meget hurtigt. For det indiske sundhedsvæsen er brudt sammen, sagde han til mediet.

- Nogle delstater har masser af ilt, mens andre ikke har. Og delstaterne vil ikke nødvendigvis dele på tværs.