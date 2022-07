Domstols-kollaps: Så galt står det til hos dig

Har du oplevet lange ventetider ved domstolene? Skriv direkte til journalisten her.

De danske domstole er på randen af kollaps, og især de seneste år er ventetiderne eksploderet til det groteske.

I de værste tilfælde risikerer folk at sidde uskyldigt varetægtsfængslet i flere år, forældre mister dyrebar tid med deres børn, og vigtige vidners hukommelse svækkes, mens tiden går og går.

Ekstra Bladet har samlet de mest væsentlige statistikker, som du herunder kan gå på opdagelse i. Første stop på turen: straffesager.

Kortet herover viser ventetiden i straffesager i landets 24 retskredse.

Her kan man blandt andet se, at Retten i Aarhus, Horsens og Glostrup topper listen suverænt med sagsbehandlingstider tæt på 300 dage og endda endnu højere i Aarhus. Samtidig er det kun på Bornholm og i Nykøbing Falster, at ventetiden er under 100 dage.

Man kan også se, hvor meget ventetiden er steget siden 2016.

Ved 10 ud af 24 byretter er det gået så galt, at ventetiden er mere end fordoblet på fem år. Det gælder blandt andet Retten i Aarhus, Odense og Holbæk.

Udviklingen på landsplan kan du se herunder:

Medier og politikere har råbt vagt i gevær i mindst et årti. Alligevel er det kun gået den forkerte vej med ventetiden.

I foråret kom Rigsrevisionen, statens økonomiske vagthund, med en krads kritik af både Justitsministeriet og domstolene, fordi domstolene ikke har formået at nedbringe de lange sagsbehandlingstider. Kritikken lyder også på, at man ikke har undersøgt årsagerne til stigningen eller de store forskelle mellem byretterne.

Herover kan du se ventetiderne i civile sager, altså sager mellem borgere eller virksomheder, der typisk handler om erstatning eller brud på forbud og påbud. Bemærk, at tallene er opgjort i måneder.

Her kan man blandt andet se, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid nu har rundet hele to år, eksempelvis i Aarhus og Esbjerg.

Flere steder er ventetiden i boligsager også stukket fuldstændig af, blandt andet i Odense, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid overstiger svimlende 46 måneder, altså næsten fire år.

Kun på Bornholm tager sagsbehandlingen under et år, når det gælder almindelige civile sager.

Herunder kan du se ventetiden på landsplan.

Dagens ret: 554 dages ventetid til en afgørelse ved de danske domstole.

Sådan lød menuen i en fjerdedel af de almindelige civile retssager sidste år, viser statistik fra byretterne, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

I straffesager nærmer gennemsnittet sig et år for de værste sager, og ventetiden ved de ellers højt prioriterede vvv-sager er gennemsnitligt tre gange så høj som målsætningen på 37 dage, viser tallene.

Og det er ikke kun byretterne, der sakker bagud.

Herunder kan du se sagsbehandlingstiderne i 2021 ved de øvrige domstole, Højesteret, Østre- og Vestre Landsret samt Sø- og Handelsretten.

Minister: - Det er helt uholdbart



Justitsminister Mattias Tesfaye (S) vil inddrage Folketinget for at komme de lange ventetider til livs. Foto: Jonathan Damslund.

I tirsdagens interview med Ekstra Bladet siger justitsminister Mattias Tesfaye (S), at 'det er helt uholdbart med de lange sagsbehandlingstider', og at folk venter i 'alt for lang tid'.

Han foreslår derfor i første omgang at videreføre corona-midlerne til domstolene, der ellers skulle udløbe 1. januar, og han lægger op til efter ferien at igangsætte politiske forhandlinger om domstolenes rammer med inddragelse af partierne i Folketinget.

Hele interviewet kan læses her.