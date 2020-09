Donald Trump beskyldes for endnu et overgreb

25 kvinder beretter om overgreb

Mindst 25 kvinder har beskyldt den amerikanske præsident Donald Trump for overgreb.

Præsidenten har hårdnakket afvist alle historierne gennem tiden. Han kalder dem 'falske beskyldninger', der er lavet af kvinder der 'bliver betalt masser penge' for at lave historier om ham.

Overgrebene har forskellige karakter. Læs nogle eksempler her.



- Han var som en blæksprutte. Hans hænder var alle vegne

Den ældste historie går tilbage til slutningen af 1970'erne.

Jessica Leeds fortalte til New York Times, hvordan han havde taget sin hånd op under hendes skørte og befamlet hende.

Det fandt angiveligt sted på et fly.

- Så tvinger han sin penis ind i hende for første gang i 16 måneder. Ivana var skrækslagen ... Det er et voldeligt overfald

Sådan skrev Harry Hurt III i en bog i 1993. Han havde fået fingrene i papirerne fra deres skilsmisse i 1990.

En af de mere opsigtsvækkende historier fandt angiveligt sted i 1989. Her skulle Donald Trump have voldtaget sin daværende kone, Ivana Trump. Selvom hun flere gange har kaldt overgebet for en voldtægt, har hun senere sagt, at hun ikke vil have det fortolket bogstaveligt eller juridisk.

Donald Trump afslog beskyldningerne blankt. Hans advokat, Michael Cohen, kaldte det 'tydeligt falsk'.

- Man kan ikke voldtage sin ægtefælle, sagde advokaten i 1993.

- Jeg vendte mig rundt og på få sekunder skubbede han mig op ad en væg og stak sin tunge ind i min mund

Sådan skrev en journalist fra People Magazine i en klumme i oktober 2016.

Her beskyldte hun Donald Trump for at have overgrebet hende i 2005 ved Mar-a-Lago, hvor hun besøgte præsidenten og hans kone for at skrive en artikel om deres første år som ægtepar.

Hun beskriver i klubben, hvordan Donald Trump tog Stoynoff med på en rundvisning i deres store bolig, men den på det tidspunkt gravide Melania Trump klædte om.

Han forgreb han sig angiveligt på hende, da de var alene i et rum.

Hun fortalte også, at han tilbød hende at tage hende med ud at spise.

- Vi kommer til at have en affære, siger jeg dig, fortalte Donald Trump hende efterfølgende.