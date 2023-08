Donald Trump i hårdt modsvar

Så er den gal igen for Donald Trump. For fjerde gang er han tiltalt.

Denne gang handler det om et påstået forsøg på at manipulere resultatet af det amerikanske præsidentvalg i 2020 i delstaten Georgia.

Hele 98 sider har en storjury i den amerikanske delstat Georgia indgivet med tiltalepunkter mod Trump og yderligere 18 personer, herunder hans tidligere advokat, Rudy Giuliani.

Men Donald Trump og co. er ikke tilfredse. Langt fra.

Trumps kampagnestab beskylder i en udtalelse anklagerne mod Donald Trump for at være politisk motiverede og iværksat af Demokraterne.

- De fratager præsident Trump hans ret til ifølge First Amendment (tilføjelse til den amerikanske forfatning, red.) at ytre sig frit og retten til at udfordre et uærligt og stjålet valg, skriver kampagnestaben blandt andet.

Anklaget for 'sammensværgelse'

Ifølge anklageskriftet har Trump og de øvrige 'deltaget i en sammensværgelse for ulovligt at ændre resultatet', skriver tv-stationen CNN.

Fani Willis, der er demokrat, oplyser på pressemødet, at de tiltalte har indtil 25. august til at overgive sig frivilligt til politiet. Hun håber, at sagen vil komme for en dommer indenfor de næste seks måneder.

Donald Trump tabte valget i Georgia til landets nuværende demokratiske præsident, Joe Biden.

Det er siden kommet frem, at Trump 2. januar 2021 forsøgte at overtale Georgias republikanske indenrigsminister, Brad Raffensperger, til at 'finde 11.780 stemmer', så han - og ikke Biden - ville fremstå som vinder af præsidentvalget.

Det afviste Raffenberger.

Alligevel har Trump og mange af hans støtter siden valget svoret, at det blev 'stjålet'.

Det er fjerde gang, at der rejses tiltale mod Donald Trump. Nyhedsbureauet Reuters kunne mandag aften fortælle, at Trump var tiltalt for 11 lovbrud. Det er siden blevet ændret til 13 forhold.

Ekstra Bladet følger udviklingen...