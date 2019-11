Donald Trump idømt millionbøde

Trump er dømt for ulovlig brug af midler fra sin velgørenhedsfond

Den amerikanske præsident, Donald Trump, skal til lommerne.

Torsdag har en dommer i New York idømt Trump en bøde på to millioner dollars for ulovlig brug af midler fra sin velgørenhedsfond.

Det skriver nyhedsbureauet AP, der har forsøgt at få en kommentar fra Donald Trump.

Donald J. Trump Foundation blev stiftet i 1988 med det formål at hjælpe folk i nød, men blev opløst i december sidste år efter anklager om gentagne overtrædelser af loven.

De seneste år har præsidenten haft fonden sammen med sine tre ældste børn, Eric Trump, Ivanka Trump og Donald Trump Jr.

