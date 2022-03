Donerer udstyr for 175.000

Der er travlt i biksen, men der har også været tid til at hjælpe.

Ekstra Bladet kunne onsdag fortælle historien om, hvordan gasmasker og målere af radioaktiv stråling blev revet ned af hylderne hos Militærbutikken, der driver en webshop samt en butik i Nørager i Norddjurs.

Men indehaver Anders Løkkegaard Kristensen, der sammen med sin kæreste Amanda ejer Militærbutikken, fortæller, at de fundet en del ting på lageret, som kan være brugbare for Ukrainerne.

- Vi har doneret 16 pakker med udstyr, fortæller Anders Løkkegaard Kristensen.

Han fortæller, at donationerne indeholder felthospitalsgrej, skiundertøj, førstehjælpsudstyr, militærstøvler samt varme sokker og soveposer.

- Det kan da mærkes

Anders Løkkegaard fortæller, at udstyret ikke ligefrem har været en gratis omgang for den lille virksomhed.

- I indkøb har det kostet os omkring 175.000 kroner, og det kan da mærkes, men det har gavn, der hvor det kommer hen, fortæller han.

Anders Løkkegaard fortæller, at han er opmærksom på, at mange sender store mængder tøj til Ukraine, og at det ukrainske toldsystem er presset af de massive mængder fra velmenende europæere.

Han har dog været i kontakt med forskellige organisationer, så varerne bliver distribueret de rigtige steder og på de rigtige måder.

- Vi har pakket det hele i papkasser og har deklareret, hvad indholdet er, på engelsk.

- Derefter gik vi på Google Oversæt og oversatte indholdet af kasserne til ukrainsk, siger Anders Løkkegaard.

Han fortæller, at det ikke kun er virksomheden selv, der har haft interesse i at donere udstyr til ukrainerne.

Hans mobiltelefon har været rødglødende siden krigen brød ud. Han siger, han modtager 20-25 opkald hver time fra folk, der gerne vil købe sikkerhedsveste og hjelme, som de gerne vil give videre til ukrainerne.