Donor, donor og mor: Første børn skabt gennem dobbeltdonation er nu født

For to år siden skete der noget væsentligt for alle dem, der af den ene eller anden grund ikke kunne få drømmen om at blive forældre opfyldt:

En lovændring gjorde det muligt at få børn gennem en såkaldt dobbelt-donation.

Det vil sige, at både æg og sæd nu kunne komme fra en donor. Børnene har derfor ikke noget genetisk tilfælles med deres forældre.

For en måned siden fødte Pernille Vinther Jacobsen fra Horsens ét af landets første børn efter en dobbeltdonation.

Det var hendes eneste mulighed for at blive mor, og i dag sidder hun med dét, hun selv kalder et lille mirakel, i favnen.

- Det er helt fantastisk! Det er en underlig blanding af det surrealistiske efter at have ønsket det så meget i så mange år - og så det mest naturlige: At selvfølgelig er hun min, siger hun til DR P4 Østjylland.

På grund af sygdommen endometriose har Pernille Vinther Jacobsen haft svært ved at blive gravid uden hjælp.

Hele syv forsøg med reagensglasbehandling kiksede for hende og hendes daværende kæreste.

Da hun var 36 år, besluttede de at gå fra hinanden. Derfor blev hendes drøm om et barn lagt til side. I hvert fald indtil lovændringen.

- Det var som en gave til mig, da det kom, siger Pernille Vinther Jacobsen.

For det har været hårdt at være ufrivilligt barnløs.

- Man lægger utroligt meget mærke til alle andre, der er gravide eller render rundt med børn i barnevogne, siger hun.

Pernille Vinther Jacobsens datter er det første barn, der er født efter dobbeltdonations-behandling på fertilitetsklinikken i Skive. De har i alt haft otte behandlinger siden lovændringen.

I 2018 var der på landsplan 186 påbegyndte behandlinger. 69 af dem førte til graviditet.

Men i 2019 har det taget ekstra fart, lyder det fra Kathrine Birch Petersen, der er formand for Dansk Fertilitetsselskab.

- Vi oplever en stigende efterspørgsel på dobbeltdonation. Også fordi det nu er blevet en mere kendt mulighed, siger hun til DR P4 Østjylland.

I hjemmet i Horsens har Pernille Vinther Jacobsen haft sine etiske overvejelser. Men nu er ni års barsk rejse mod graviditet endt med en lille datter i armene, som det altså er to donorer, der har lagt gener til.

- Jeg er meget, meget taknemlig over for de folk, der donerer enten sæd eller æg. Jeg tænker, at jeg ér mor, og håber, at min datter også en dag vil forstå de valg, jeg har taget, siger Pernille Vinther Jacobsen.

Det er især single-kvinder som Pernille Vinther Jacobsen, der benytter sig af den nye mulighed for at blive mor, hvis de ikke selv kan producere æg.

- Danmarks Statistik opererer med 37 forskellige familietyper i Danmark. Og nu er vi bare en moderne familie, siger hun til DR P4 Østjylland.

Ved dobbeltdonation skal minimum én af donorerne være ikke-anonym, så barnet som 18-årig har mulighed for at opsøge vedkommende.

Se også: Minister vil lovliggøre brug af både donoræg og donorsæd

Se også: Etisk Råd åbner for donation af både æg og sæd

Se også: Stadig flere kvinder i Danmark vælger at få børn alene