Dorde ulykkelig over afslag fra kommunen: Mit ben falder af

Dorde Rosenhøj har fået amputeret begge sine ben. Kommunen har bevilget to benproteser, men dem må hun ikke bruge ifølge sin læge. Alligevel nægter kommunen at bevilge nye

På en gård i Gedser på Falster gennemlever 53-årige Dorde Rosenhøj dagligt et mareridt.

Hun kan ikke gå, ikke sove om natten, ikke ordne have eller gå på toilettet uden sin mands hjælp, og det ser ikke ud til at ændre sig foreløbig.

I 2016 fik Dorde Rosenhøj amputeret sit højre ben på grund af Charcots fod, der opstod som følge af diabetes. Halvandet år senere også det venstre. Guldborgsund Kommune bevilgede hende et par benproteser, som dog viste sig at gøre mere skade end gavn.

Proteserne passer dårligt og giver så grelle gnavesår, at hendes læge nu har sagt, at hun ikke skal have dem på længere.

- Den første protese, jeg fik i 2016, var supergod. Der glemte jeg helt, at det ikke var mit eget ben. Men da jeg skulle have amputeret det venstre også, skulle jeg have to nye proteser, og så gik det galt. Når jeg går med dem, ligner jeg en and, der vralter. Jeg er også faldet mange gange med dem, og jeg har oplevet, at mit ben faldt af. Det lyder jo helt vildt, men det er rigtigt, fortæller Dorde Rosenhøj.

Protesen knækkede på togstationen

Da Dorde Rosenhøj engang skulle nå et tog på Roskilde Station, knækkede den ene protese, idet hun var ved at stige på toget.

- Så lå jeg der på jorden og kunne ikke komme op. Det var frygteligt, for jeg var helt alene. Heldigvis kom der to søde mænd og hjalp mig op, men det var ikke rart at ligge der og rode rundt, husker Dorde Rosenhøj.

Ifølge Dorde Rosenhøjs praktiserende læge er benproteserne, som kommunen har bevilget, langtfra optimale. I en udtalelse, som Ekstra Bladet har set, skriver lægen blandt andet:

'Der har været en øget faldtendens med de aktuelle benproteser, og det har medført en forringelse af livskvalitet. På grund af de aktuelle benproteser, der langtfra er optimale, er patienten aktuelt i en tilstand af fuldstændig afhængighed af hjælp fra familien.'

Ødelægger ægteskabet

I 32 år har Dorde Rosenhøj været sammen med sin mand, Allan Rosenhøj. Før i tiden kunne de snildt få flere timer til at gå med at ordne have eller tage op i deres ødegård i Sverige. Men den nuværende situation tærer på forholdet.

- Pludselig er man ikke mand og kone, så er man reduceret til handicaphjælper og kone. Jeg kan ingenting selv, så længe jeg er bundet til min kørestol. Min mand har måttet opgive sit arbejde, fordi jeg ikke kan være alene hjemme. Bare der er den mindste ting, skal han løbe fra det, han har gang i, siger Dorde Rosenhøj og bliver pludselig stillle.

- Faktisk græder jeg rigtig meget. Mine børn siger, at jeg har mistet gnisten i øjnene. Og det er rigtigt. Jeg har ikke lyst til at få taget billeder længere, for jeg kan jo godt selv se det.

Dorde og Allan Rosenhøj har været sammen i over 30 år. Tanken om at skulle undvære hinanden er ubærlig. Foto: Per Rasmussen/Ritzau Scanpix

I stedet for at fortsætte med proteserne, der ikke dur, har Dorde Rosenhøj selv taget kontakt til en bandagist i København. Her fik hun mulighed for at prøve to protesefødder med vacuum i, og de har ifølge hende selv ændret alt.

Fik livsglæden tilbage

Selv i telefonen kan man høre Dorde Rosenhøj smile fra det ene øre til det andet, når hun fortæller om sit 'nye' liv:

- De gav mig virkelig min livsglæde tilbage. Pludselig kunne jeg alt igen, og selv oppe i byen stoppede folk mig på gaden og sagde, at man slet ikke kunne se, at jeg havde proteser, hvis ikke det var, fordi de vidste det i forvejen. Min familie sagde også 'nej hvor går du godt mor'.

Men protesefødderne var kun til udlån i en måned, og i maj fik Dorde Rosenhøj afslag fra Guldborgsund Kommune. Kommunen ville ikke bevilge flere proteser.

I afslaget skriver kommunen, at Dorde Rosenhøj allerede er afhjulpet med de benproteser, hun blev bevilget i første omgang.

- Jeg blev simpelthen så ked af det. Det er jo nemt nok at sige for en sagsbehandler, der har begge sine ben. Det er ikke et liv at have, når man hver dag skal frygte, at man falder på gaden og ikke kan komme op igen. Så giv mig dog den livsglæde, siger Dorde Rosenhøj.

Koster 169.000 kroner

De nye proteser koster 169.000 kroner, men det har Dorde Rosenhøj og hendes mand, Allan, ikke penge til at betale. De har derfor anket kommunens afgørelse.

- Hvis jeg får afslag igen, så er jeg nødt til at flytte for mig selv i en handicapbolig. Så skal vi ikke længere have vores liv sammen, som vi er vant til. Og jeg er kun 53 år. Det er alt for tidligt. Den tanke er helt ubærlig, siger hun.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra Guldborgsund Kommune.

Overfor TV 2 Øst siger direktør for social, sundhed og omsorg Allan Ruders, at kommunen allerede har hjulpet Dorde Rosenhøj.

- Der står i Serviceloven, at vi skal levere det hjælpemiddel, der er bedst, men også billigst, egnet til borgeren, så det er begge kriterier, der skal veje ligeligt, når vi skal vurdere, hvilket hjælpemiddel der kan kompensere for den funktionsnedsættelse, man har, og give øget livskvalitet. Det mener vi, med det nye hjælpemiddel, der er blevet givet i det her tilfælde, også modsvarer det behov, lyder det fra Allan Ruders.