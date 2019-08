'Dorian' kan ramme USA som monster-orkan

Uvejret 'Dorian' kan udvikle sig til en kategori 3-orkan, når den ifølge prognosen rammer Florida i weekenden, skriver CNN.

Orkanen er lige nu på vej fra Puerto Rico i Caribien mod det amerikanske fastland.

Floridas guvernør, Ron DeSantis, har onsdag erklæret undtagelsestilstand i de områder, der ligger i orkanens forventede bane hen over delstaten.

- I dag erklærer jeg undtagelsestilstand for at sikre, at Florida er forberedt på orkanen Dorian, skriver Ron DeSantis på Twitter.

- Det er vigtigt for folk på Floridas østkyst at holde nøje øje med stormen. Alle i Florida bør have forsyninger til syv dage, inklusive mad, vand og medicin, og de bør have en plan i tilfældet af en katastrofe, tilføjer guvernøren.

Det forventes, at 'Dorian' – der lige nu er en kategori 1-orkan - vil ramme den tætbefolkede del af Puerto Rico onsdag.

Derefter vil den ifølge prognoserne sætte kurs mod de amerikanske delstater Florida og Georgia.