Dorian påvirker septembervejret i Danmark

Det er ikke kun på den anden side af Atlanten, at man får lov at mærke orkanen Dorian. I Danmark kommer hele septembers vejr til at være påvirket af den

Det bliver noget af en regnfuld septembermåned, vi går i møde, oplyser Lisette Grenbom fra DMI til Ekstra Bladet.

I kølvandet på den kraftige orkan Dorian, som ramte Bahamas og Florida i starten af ugen, slipper Danmark ikke for at få lidt af orkanens kraft at se.

Vi får nemlig køligere vinde, som kommer fra Atlanten, og er det sidste pust fra Dorian, når det rammer Danamark.

- Det ser nemlig sådan ud, at Dorian bevæger sig nord på, hvor orkanen rammer vores vestenvindsbælte, og det er der, vi får det køligere vejr fra, fortæller Lisette Grenbom.

Dorian har mere at byde på

Og Dorians effekt på Danmarks vejr slutter ikke i næste uge.

Der er dog en del uroligheder i prognoserne fra DMI på grund af orkanen.

- Men det er ret sikkert, at vi får en temperatur, som er under normalen, oplyser Lisette Grenbom til Ekstra Bladet.

På med sweateren

Dagene i september byder på kolde vinde fra vest, og temperaturer på 15 til 18 grader, så det er med at finde den varme sweater frem.

Dog kan man forvente lidt lunere nætter, med temperaturer omkring de 10 til 15 grader.

- På grund af at vandet stadig et lunt, så bliver der ikke så stor temperaturforskel på dag og nat, fortæller Lisette Grenbom.

Torden

Men også på grund af det varmere vand og de koldere vinde, byder Dorians sidste pust også på torden over Danamark.

- Jeg tror, at vi får meget nattetorden. Vi får også lidt torden i de fronter, som kommer ind over landet, siger Lisette Grenbom.

Ikke alt ser trist ud

Man kan se frem til lidt tørt vejr på grund af nogle højtryksrygge, som kommer ind over landet i slutningen af september. Men det er ikke lange perioder, at man kan få lov til at sole sig.

- Det betyder tørt vejr, men kun i små perioder, afslutter Lisette Grenbom.