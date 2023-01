Dortes mysterium: Betaler fremmed mands regning

Regninger er altid træls. Men det er ekstra træls, når man ender med at betale andres regninger.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, hvordan Sabrina Danholm ad flere omgange betalte for en fremmed persons regning. Og nu er den gal igen.

Det er også sket for Dorte Bo Jensen, der fik adskillige regninger her op til jul og tænkte, at det var bedst lige at gå dem alle igennem på betalingsservice. Og her oplevede hun noget mærkeligt. Pludselig lå der er regning for vægtafgiften for en Peugeot, som første gang var registreret 9. december 2021.

Dortes første betaling var 8. juli 2022, og hun har nu fået en ny opkrævning på 560 kroner på en bil, som hun ikke anede eksisterede.

- Jeg har aldrig ejet den bil, og jeg ved jo, at jeg kun har én bil. En Audi, som jeg også har betalt for. Derfor ringer jeg til Motorstyrelsen, der med det samme siger, at det er min fejl, og at jeg må have tastet forkert. Deres taktik må være, at det bedste forsvar er angreb, men det giver jo ingen mening. Hvorfor skulle jeg dog gå ind og taste en ny bil ind, når jeg kun har en?

Ringede til banken

Dorte Bo Jensen blev i sagens natur nysgerrig, ligesom hun aflyste aftalen hos Betalingsservice. Derefter ringede hun til sin bank.

- Her fik jeg at vide, at man skal bruge personnummer og mit kontonummer for at oprette en aftale hos Betalingsservice. Det er jo ubehageligt, hvis nogen sidder derude og misbruger mine oplysninger, siger Dorte Bo Jensen til Ekstra Bladet.

- En anden mulighed er selvfølgelig, at det er Motorstyrelsen, der har lavet en fejl. Men det afviser de blankt, når jeg ringer.

- De bliver nærmest sure og ubehagelige og siger, at det er min skyld, siger Dorte Bo Jensen.

Afviser

Ekstra Bladet har derfor forsøgt at få et interview med Skattestyrelsen, men de afviser at stille op. De skriver dog følgende:

'Skattestyrelsen kan ikke udtale sig om en konkret sag og vil derfor henvise til vores tidligere svar. Det er kun muligt for privatpersoner at tilmelde en Betalingsserviceaftale på periodiske afgifter ved at brug af NemID eller MitID. Det er også muligt for banker at tilmelde en Betalingsserviceaftale på vegne af borgere.'

'Såfremt der er spørgsmål til disse løsninger, må Skattestyrelsen henvise til Betalingsservice som udbyder og borgerens egen bank, som administrer disse aftaler på vegne af Betalingsservice,' lyder svaret fra Skattestyrelsen.

Når Skattestyrelsen henviser til et til svar skyldes det, at Ekstra Bladet tidligere har skrevet om en lignende sag. Her skrev de følgende:

'Hvis en borger i den forbindelse vælger at tilmelde sig betalingsservice og ved en fejl taster forkerte oplysninger, kan man i sjældne tilfælde være uheldig at ramme en andens persons PBS-kundenummer og dermed tilmelde denne persons bil til betalingsservice i stedet for.'

'Situationen svarer til, at man kommer til at overføre et beløb ved bankoverførsel ved en fejl til en anden person, end det var hensigten. Skat er ikke klar over, at der er tale om en fejl, da alle kan indgå en betalingsserviceaftale for en ægtefælle, samlevende, familie mv., hvor der med hensigt betales for hinanden. Bevisbyrden ligger derfor på den, der har foretaget indtastningsfejlen,' skriver Skattestyrelsen.

Ifølge Skattestyrelsen modtager de mellem 150 og 200 af disse sager om året.

