- Jeg nåede at tage afsked med livet, da jeg lå under lastbilen, fortæller Dorthe Bolther, der mistede sit ene ben i klassisk højresvingsulykke

Dorthe Bolther hørte igennem sit job på fødegangen, at kvinder har et smertens- og et lykkens skrig, som sætter sig fast i hukommelsen. Hendes eget dødsskrig satte sig også fast i flere øjenvidner, da hun som cyklist blev kørt over af en lastbil.