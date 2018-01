DR lammede togtrafik i Jylland

Normalt er det Danmarks Radio, som dækker nyhederne, men fredag eftermiddag endte de med at blive nyheden.

Det var nemlig en lastbil, som lammede al togtrafik mellem de to byer Vejle og Jelling i Jylland.

Nær Vejle Sygehus blev broen påkørt af en lastbil fra DR, på trods af at der med al tydelighed står, at broen er 3,5 meter høj.

Peder Petersen, der til dagligt er lastbilschauffør fik pludselig tilsendt et billede af en ven.

- Han sagde, at jeg skulle tjekke Facebook-siden 'varslingstjenesten for storvogn', hvor han havde lagt et billede op. Og jeg var flad af grin, da jeg så, at det var en DR-lastbil, som havde påkørt broen, siger Peder Petersen til Ekstra Bladet.

På det tilsendte billede kan man se, at det drejede sig om centimeter, da lastbilen påkørte broen. Som en uskreven regel skal man altid regne med at en bro er 10 centimeter højere, end hvad der står, siger Peder Petersen

- Jeg er aldrig påkørt en bro, men jeg har lavet mine andre dumheder. Men jeg bruger altid tommelfingerreglen om, at en bro er 10 centimeter højere, forklarer han.

I følge lastbilschaufføren står der i de fleste lastbiler med al tydelighed, hvor høj lastbilen selv. Derfor burde ulykken være undgået.

- Jeg ved godt, at DR ikke er bedre end os, men jeg synes, at det var komisk, at de laver fejlen også. Jeg skrev en kommentar til billedet om, at det måtte da gå i breaking news det der.

P4 Trafik Syddanmark skrev fredag eftermiddag, at togene stoppede mellem Vejle og Jelling. en lille time senere begyndte togene igen at køre mellem de to stationer, da broen var blevet tjekket for fejl.