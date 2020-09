DR-legende i sexisme-indspark: Glad for kys og kram

Tidl. DR-tillidsmand Claus Jacobsen er bekymret for, at kønnene gensidigt hæmmer hinanden

79-årige Claus Jacobsen har levet i journalistikkens og kommunikationens verden altid, og han har derfor fulgt meget med i sexismedebatten, som han frygter bliver afsporet.

Det fik han i fredags til at skrive et læserbrev i Weekendavisen, hvor han fortæller om de mange kys og kram, mandlige og kvindelige journalister udvekslede i hverdagen og til fester i hans 22 år på DR.

Claus Jacobsen var sammen med Bent Bertramsen og Eric Danielsen en af de tre første oplæsere på Danmarks Radio.

Claus Jacobsen som oplæser i TV-Avisen i oktober 1970 - altså for 50 år siden. Foto: Peer Pedersen

I læserbrevet skriver han blandt andet, hvordan han med glæde tænker tilbage på pigerne og julefrokosternes kys og kram.

Claus Jacobsens læserbrev: Kærlige kys Jeg mærker det dybt følsomt og bliver stadig varm, når jeg tænker på de kys og kram, som de dejlige piger og kolleger gav både mig og mine mandlige kolleger ved julefrokosten på DR - og senere også på andre arbejdspladser i medierne. Vi gjorde det samme, os mænd til pigerne, uden betingelser - naturligvis. Andet end at vi måske hviskede: Hvor er det dejligt og med de dejlige, kærlige øjne, som også hun viste mig. Det var kærligt og varmt - erindrer jeg - og det skete da indimellem, at hun og andre kærtegnede ømt min ryg og bagdel, sådan følte jeg det, og jeg gjorde det samme i ny og næ ved dem. Det var socialt, og kollegialt - det var en del af kulturen og det sociale samvær blandt os, kvinder og mænd. Det var med til også at skabe en form for samhørighed på vor arbejdsplads. Det glædede os alle, ikke mindst mig som journalistisk tillidsmand. Det kan lade sig gøre på smukkeste vis som et vidunderligt og naturligt samvær mellem os mennesker af begge køn. Selvfølgelig uden at blive udnyttet, beregnende og kynisk. Det er jeg selvfølgelig imod. Bragt i Weekendavisen 18. september 2020 Vis mere Luk

– Lad mig først slå fast, at ingen rettænkende mennesker vil acceptere, at nogen bruger magt eller position til at krænke andre – seksuelt eller på anden vis. Men herfra og til den bølge af sexistiske krænkelser, som tilsyneladende har ramt mit og andre kreative fag, er også en bid vej. Det er her, jeg er bekymret. Det er nemt at få øje på det åbenlyst uacceptable, og det er lige så nemt at skitsere den opførsel, som er helt efter bogen. Men alt det midt imellem er en gråzone, og det er her, at faren opstår, mener han.

Også mænd krænkes

Claus Jacobsen refererer til ’Deadline’ forleden, hvor en forsker oplyste, at lige så mange mænd som kvinder udsættes for krænkelser, og det bør efter hans opfattelse give yderligere grund til varsomhed, så der ikke bare buldres der ud af.

– Tænk hvis vi gør hinanden så hæmmede, at vi af lutter skræk for at krænke end ikke tør give hinanden et kompliment. Tænk hvis vi ikke tør sige: ’Hold op hvor ser du godt ud med den nye frisure’ eller ’din nye bluser klæder dig virkelig godt’. Tænk hvis man ikke tør lægge sin hånd på kollegaens skulder og sige: ’Du er en skat, at du lige hjalp mig med det der’.

Der er milevid forskel på den seksualmoral, der herskede for 20-30-40 år siden, og den der nu er gældende. Den afslappethed, som dem, der er modne nu, havde i forhold til kønslig omgang, kan være svær at forstå, hvis man er vokset op i en anden tid. I Claus Jacobsens optik er det dog vigtigt at understrege nødvendigheden af, at de svinske overgreb er kommet frem.

– Jeg håber bare ikke, at det ender i rigide regler for omgang imellem kønnene, hvor end ikke velmente komplimenter må findes.

Fortid og nutid i DR. Her er Claus Jacobsen flankeret af Birgit Meister og Kim Bildsøe Lassen. Foto: Jan Unger

