DR slår hårdt igen: Dobbelt så mange seere som TV2

Mandag sendte TV2 for første gang deres sene nyhedsudsendelse på samme tidspunkt som DR, og her løb TV2 med sejren på seertal. Tirsdag er billedet imidlertid helt anderledes

DR har givet TV2 en lige højre.

Mandag kunne TV2 nemlig prale af at have flest seere på deres nyhedsudsendelse, men det varede ikke længe.

Allerede tirsdag slog DR nemlig hårdt igen, og de endte med at have over dobbelt så mange seere som TV2 på den sene nyhedsudsendelse.

Det viser tal, som Ekstra Bladet har fået tilsendt af DR.

Hos DR så hele 575.000 med, mens TV2 fik 269.000 seere tirsdag aften.

TV Avisens sendetidspunkter 1965: TV Avisen havde premiere 15. oktober kl. 20.00 med Eric Danielsen som vært. 1966: TV Avisen flyttes til kl. 19.30. 1978: 2. oktober sendtes den første TV Avisen i farver med Steen Bostrup som studievært. 1988: TV 2 Nyhederne bryder TV Avisens monopol på landsdækkende TV-nyheder. 1993: TV Avisen flyttes til kl. 20.30 1994: TV Avisen flyttes til kl. 21.00 2012: TV Avisen flyttes til kl. 21.30 2020: TV Avisen flyttes til kl. 21.00. Kilde: Wikipedia

Mandag aften sendte TV2 det første afsnit i den nye sæson af Badehotellet, og her så hele 1.589.000 med, hvilket kan være en af grundene til, at deres seertal på den sene nyhedsudsendelse var så højt.