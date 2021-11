DR tager det fulde ansvar for krænkelser i pigekoret: Det var 'et mørkt kapitel'

- Vi påtager os i DR det fulde ansvar for det svigt, der fandt sted dengang.

Sådan lød det onsdag aften fra Maria Rørbye Rønn, generaldirektør i DR, under fremlæggelsen af resultaterne af en advokatundersøgelse om krænkelser i DR Pigekoret.

- Undersøgelsen afdækker et mørkt kapitel i DR's historie, fortsatte hun.

I en pressemeddelelse, som er blevet udsendt ved begyndelsen af pressemødet, anerkender DR desuden, at 64 tidligere sangere i DR Pigekoret blev krænket af seks voksne.

Medarbejder hjemsendt

Maria Rørbye Rønn beklagede på pressemødet over for de tidligere medlemmer af koret:

- Undskyld, at DR svigtede jer. Det var ikke jeres skyld. Det var DR's ansvar.

Hun tilføjede, at en advokat nu er ved at undersøge, om DR har et muligt erstatningsansvar over for de krænkede parter.

Undersøgelsen indeholder ikke beskrivelser af 'uacceptabel adfærd' efter 2010, lyder det fra Maria Rørbye Rønn på pressemødet. Foto: Anthon Unger

Generaldirektøren fortalte desuden, at der er rejst en personalesag mod en nuværende DR-medarbejder.

- Medarbejderen er hjemsendt. Vedkommende har ikke arbejdet i relation til pigekoret i nyere tid, understregede Maria Rørbye Rønn.

Medlemmer stod frem

Ekstra Bladet og Politiken afdækkede hen over sommeren forholdene i DR Pigekoret fra midten af 1960'erne til årene efter årtusindskiftet.

Flere tidligere kormedlemmer har således stået frem og fortalt Politiken om en seksualiseret kultur under tidligere chefdirigent Michael Bojesen.

Derudover har adskillige tidligere kormedlemmer også fortalt til Ekstra Bladet og Politiken, hvordan Michael Bojesens forgænger, Tage Mortensen, udsatte dem for psykisk terror og seksuelle krænkelser.

DR iværksatte den eksterne advokatundersøgelse om forholdene i pigekoret i juni måned.

Sidenhen har 129 personer henvendt sig i forbindelse med undersøgelsen, som altså bygger på blandt andet disse henvendelser, fortalte Maria Rørbye Rønn på pressemødet.

DR kommer til at tilbagekalde ærestitler, fortalte Maria Rørbye Rønn onsdag aften. Foto: Anthon Unger

Utilfredse med DR

Inden advokatundersøgelsen overhovedet blev præsenteret, fik DR kritik fra en række tidligere medlemmer af mediets pigekor.

Det kan du læse mere om her. Du kan desuden finde advokatundersøgelsen her.

