DR-topchef om massive besparelser: - Vi kommer til at lukke programmer

Danmarks Radio bliver beskåret med 20 procent, og licensen bliver lagt over på skatten med ny aftale.

Regeringen og Dansk Folkeparti er fredag blevet enige om den økonomiske ramme for et kommende medieforlig.

Her er hovedpunkterne i aftalen:

* Danmarks Radio får skåret 20 procent af budgettet over de næste fem år. DR vil dog fortsat få godt tre milliarder kroner om året til public service.

* Licensen bliver afskaffet. I stedet skal danskerne bidrage til public service over skatten. Det sker, ved at personfradraget gradvist bliver sat ned for alle personer over 18 år.

* Det betyder, at alle husstande kommer til at bidrage til at finansiere DR. Det gælder også de mellem 250.000 til 300.000 husstande, som i dag ikke betaler licens.

* De fleste af pengene fra beskæringen af DR's budget går til at mindske regningen til danskerne. Det vil især gavne enlige, som hidtil har betalt det samme i licens, som husstande med to voksne. Men alle husstande - undtagen sortseere - får ifølge regeringen en besparelse.

* En mindre del af de penge, regeringen og DF vil spare på DR, vil blive frigivet til andre medietilbud. I alt 77 millioner kroner vil blive lagt ind på forhandlingsbordet til andre medietilbud.

* Der har været rejst kritik af, at politikerne kommer for tæt på DR's økonomi, hvis den lægges over på skatten og dermed kan forhandles årligt i forbindelse med finansloven. Det problem vil parterne mindske gennem flerårige medieaftaler for hele medieområdet og via en public service-kontrakt, der beskriver de konkrete opgaver, DR forpligtes til at løfte.

* Med aftalen indfører blå blok en ny mediecheck på 900 kroner til pensionister, som i dag er berettiget til nedsat licens. Det sker for at sikre, at de ligesom andre får en gevinst ved afskaffelsen af licensen. Mediechecken indfases gradvist i takt med udfasningen af licensen.

* Blinde og stærkt svagsynede kan i dag blive fritaget for licens. For at undgå, at de bliver ramt af lavere personfradrag vil parterne bag aftalen afsætte en pulje på 10 millioner kroner årligt til blinde og stærkt svagtsynede.

* Med fredagens aftale er den økonomiske ramme for et kommende medieforlig på plads. Regeringen ventes nu om kort tid at præsentere et samlet udspil til medieforlig. Derefter vil regeringen forhandle med de øvrige partier i Folketinget.

* Flere partier i rød blok mener, at besparelsen på DR er for voldsom. Spørgsmålet er derfor reelt, om Socialdemokratiet vil gå med i forliget, så aftale står fast efter næste valg. Alternativt kan Socialdemokratiet gå til valg på, at danskerne skal betale mere til DR, end blå blok lægger op til.

