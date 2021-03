Drabssag skaber debat: Mænd skal tage ansvar

Det er vigtigt, at mænd tager medansvar for at sikre kvinder mod chikane, overgreb og kønsbaseret vold, eksempelvis når de færdes på gaden efter mørkets frembrud.

Sådan lyder meldingen fra kønsforsker og lektor ved Roskilde Universitet Christian Groes i kølvandet på, at historien om britiske Sarah Everard, der i begyndelsen af marts blev kidnappet og dræbt på en gåtur i London, er nået verden rundt.

Sagen, hvori en mandlig politibetjent er blevet sigtet, har skabt stor debat på sociale medier, hvor tusindvis af kvinder deler deres egne oplevelser, både med at færdes alene på gaden, men også med seksuelle krænkelser, overgreb og grænseoverskridende adfærd.

Og på de sociale medier går et spørgsmål igen: Hvorfor skal kvinder frygte for deres sikkerhed, når de går alene hjem?

Debatten på sociale medier bliver ført under hashtags som #AllWomen, #ReclaimTheNight og #TextMeWhenYouGetHome. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

Tag affære

Ifølge kønsforsker Christian Groes har mordet på Sarah Everard givet genklang, fordi det berør en frygt, mange kvinder oplever.

- Debatten tager fat i en generel problematik, som jeg tror kan være svær for nogle mænd at forstå, siger Christian Groes.

- Mænd kan også blive udsat for vold, men det er enormt kønsspecifikt at føle sig truet, usikker eller i fare, når man færdes alene på gaden som kvinde, fortsætter han.

Lørdag blev en mindehøjtidelighed afholdt i Clapham. Samme dag blev en 48-årig mand sigtet for at have kidnappet og myrdet den Sarah Everard. Han er ansat som politibetjent ved London Metropolitan Police. Foto: Hannah Mckay/Ritzau Scanpix

- Hvad kan man gøre for at komme den her problematik til livs?

- En ting kan være at se på kulturelle forhold, for eksempel ved at fokusere på problemstillingen i opdragelsen og gennem seksualundervisning.

- Så kan man ret tidligt oplyse om, hvordan de her ting opleves for kvinder, og hvad man skal være særligt opmærksom på, så det med tiden bliver indgroet i mændenes bevidsthed. Mænd skal tage affære, sige fra og i højere grad tage ansvar for at sikre kvinders sikkerhed. Det er vigtigt, siger Christian Groes.

Overvågningsbilleder viser britiske Sarah Everard på vej hjem fra en veninde 3. marts. Nogle dage senere blev hendes lig fundet i et skovområde. Foto: Metropolitan Police/AFP/Ritzau Scanpix

Også i debatten på sociale medier efterlyser adskillige kvinder, at mænd tager ansvaret på sig.

'Det er sandt, at ikke alle mænd skader kvinder. Men arbejder alle mænd for at sikre sig, at andre mænd ikke skader kvinder? Sætter de en stopper for foruroligende sprogbrug og opførsel fra andre? Har de samtaler om kvinders sikkerhed og samtykke med deres sønner? Er alle mænd interesserede i vores sikkerhed?' spørger skuespiller og forfatter Jameela Jamil eksempelvis i et tweet, som har fået tusinder af 'synes godt om'-tilkendegivelser og delinger.

Lang, sej kamp

Ifølge Christian Groes er man foruden øget oplysning også nødt til at tage et kig på nedarvede traditioner og tendenser, hvis man vil løse problemet med vold mod kvinder; et problem, der er så udbredt, at det af en række organisationer er blevet kaldt en verdensomspændende epidemi.

Lørdagens mindehøjtidelighed resulterede i sammenstød mellem de fremmødte og politiet. Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

- Det er en ældgammel tendens at ville kontrollere, dominere og begrænse kvinden, og man gør ikke op med den fra den ene dag til den anden, fortæller kønsforskeren.

- Den kan ligge og boble i nogle mænd til trods for gradvis øget ligestilling mellem kønnene. Og den kommer oftest til udtryk i private sammenhænge, eksempelvis i parforhold, men også i offentlige rum som nattelivet.

Flere blev anholdt til mindehøjtideligheden. Londons borgmester har efterfølgende fordømt politiets håndtering af situationen. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

- Tror du, at den nuværende bevægelse kan føre til en blivende forandring?

- Det kan jeg umuligt forudsige. Men blivende forandring eller ej, så er det her en lang, sej kamp, og den vil hverken være overstået ved første, anden eller tredje bølge. Det kræver en fast og langvarig mobilisering, før der kommer reelle forandringer, slår Christian Groes fast.

- At nedbryde de her tendenser er et stort projekt, som kræver opmærksomhed både fra kvinder, men i særdeleshed også mænd.