Dræber-dusør uden dækning

Minkavler Jesper Sørensen fra Brovst indkasserer - måske - næsten 200.000 kroner for at have taget livet af sine knap 20.000 mink inden midnat mandag

Mens fødevareminister Mogens Jensen (S) og regeringen med sin manglende lovhjemmel har gjort nedlukningen af minkavl i Danmark til en ekstra smertefuld og pinlig proces for landets mange minkavlere, så står en af de hårdt ramte landmænd tilbage med både lettelse, tristesse og ny usikkerhed om sin i forvejen kaotiske situation.

- Jeg er på en måde lettet over, at vi er færdige med at aflive vores dyr, selvom det er trist at gå rundt og kigge på de tomme bure og bygninger. Det er også rart, at Fødevarestyrelsen har været her og har godkendt vores 19.300 aflivninger, siger 49-årige Jesper Sørensen, der kunne have fejret 25 års jubilæum med sin minkavl om få måneder, hvis det ikke havde været for den omdiskuterede beslutning om at slå samtlige mink ihjel i Danmark af hensyn til folkesundheden.

Som alle andre avlere med konstateret covid-19 i deres minkbesætning blev Jesper Sørensen stillet en tempobonus på 10 kroner pr aflivede mink i udsigt, hvis han nåede at tage livet af alle sine mink inden midnat mandag. Det lykkedes, og derfor kan minkavleren fra Brovst i Nordjylland se frem til 193.000 kroner fra staten som tak for sin hurtighed.

Eller kan han? Jesper Sørensen har også fulgt med i de seneste dages understregning af, at der ikke var styr på lovgrundlag og kommunikation, da statsminister Mette Frederiksen og fødevareminister Mogens Jensen i sidste uge bad om handling nu og her i sundhedens navn.

- Det er ikke sådan, at jeg på baggrund af den skandaløse fremgangsmåde nu ikke tror, jeg får de knap 200.000 for at have overholdt tidsfristen for aflivning, men jeg synes, det er sørgeligt, at man har siddet og besluttet noget så vigtigt uden at have styr på tingene, inden man meldte ud til offentligheden, siger Jesper Sørensen.

Mærkede ikke sin covid-19

Han har godt nok ikke noget på skrift, som han siger, og han har heller ikke kendskab til, at andre avlere har, men han hænger hatten på, at regeringen i forvejen er presset, og at de borgerlige vil se til, at avlerne får, hvad de er blevet lovet.

- Jeg kender en avler, der ikke nåede at aflive alle sin dyr inden midnat mandag. Det tabte han en halv million kroner på, siger Jesper Sørensen, der som resten af sin familie, undtaget datteren, har været ramt af covid-19.

- Den ene af mine sønner anede ikke, han havde haft det (covid-19), mens den anden mærkede noget en enkelt dag. Jeg selv sov lidt ekstra i tre dage, og så var det væk. Min kone har astma, så hun var mere mærket, mens vores datter endnu ikke har været ramt, fortæller Jesper Sørensen, hvis sønner er henholdsvis 18 og 16 år. Datteren er yngst med sine 14 år.

Ufarlige på motorvej - farlige for avlerne

Jesper Sørensen havde også grise indtil 2005, hvor han besluttede kun at satse på den minkavl, som nu er fortid.

- Intet kan efterhånden chokere mig. Vores liv har jo slået flere kolbøtter de seneste uger, siger Jesper Sørensen med henvisning til myndighedernes forskellige udmeldinger siden september.

Stanken af rådne mink har været nærmest ulidelig de seneste uger, fortæller minkavler Jesper Sørensen.

Han undrer sig dog over, at minkavlerne ikke har måttet pelse deres dyr grundet smittefare, mens de døde mink, som en lastbil tabte på mortorvejen syd for Aalborg, ifølge myndighederne ikke er farlige.

- Jeg har slet ikke haft overskud til at tænke på fremtiden. Vi håber dog, at vi bliver kompenseret ordentligt, og at der kommer klarhed hurtigt, siger familiefaren og den snart forhenværende minkavler.

Lektor:

Bonus uden lovhjemmel

Jesper Sørensen og de mange andre minkavlere, som er stillet en tempobonus i udsigt for hurtigt at aflive alle deres dyr, kan ikke være sikre på, at de rent faktisk modtager den lovede belønning.

- Fødevarestyrelsen har lovet en erstatning på et tidspunkt, hvor der ikke var lovregel til det, siger Kent Kristensen, der er lektor i sundhedsret ved Syddansk Universitet, til TV2.

Han bakkes op af Sten Bønsing, der er professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet.

- Der er ingen tvivl om, at udbetalingen af sådan en bonus kræver lovhjemmel, og det er der ikke i øjeblikket. Man må hverken give løfte om bonus eller foretage bonus-udbetalinger uden lovgrundlag, siger Sten Bønsing til Ekstra Bladet.

Han mener, at regeringen har været 'voldsomt hurtige' på det seneste med ulovlig ordre til at aflive mink og nu dette løfte om bonus til minkavlerne.

- Jeg synes, det er en meget farlig måde, man administrerer på i øjeblikket ved ikke at respektere juraen og have lovhjemmel og så regne med, at folketinget redder det hele bagefter, siger Sten Bønsing og vender blikket mod de embedsmænd, som tilsyneladende har undladt at sige fra over for ulovlighederne.

- Det er også problematisk i forhold til dem. Embedsmændene er forpligtet til at sige fra og må ikke medvirke til ulovligheder.

