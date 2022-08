Dræbt af strandparasol

En 63-årig kvinde er på en strand i South Carolina blevet dræbt på tragisk vis ved at blive spiddet i brystet af en flyvende strandparasol.

Det skriver britiske The Guardian.

Rev sig løs

Tammy Perreault befandt sig på stranden Garden City Beach i South Carolina, da en strandparasol rev sig løs fra sit sted i sandet og fløj direkte ind i brystet på hende med den spidse ende først.

Selvom der blev udøvet førstehjælp på stedet, døde Perreault en time efter ankomsten til sygehuset af sit brysttraume.

Ikke første gang

Med deres spidse ende og lette tendens til at flyve væk, er det ikke første gang, at strandgæster bliver alvorlig skadet af en parasol.

Det føderale agentur anslår, at omkring 3.000 mennesker hvert år bliver såret af parasoller.

De amerikanske senatorer Tim Kaine og Mark Warner fra Virginia bad allerede i 2016 sikkerhedsagenturet om at gennemgå sikkerhedsreglerne for strandparasoller og starte en sikkerhedskampagne, efter at en kvinde fra Virginia blev dræbt af en parasol i 2016.