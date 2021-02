Dræbt under kæmpe metaltragt

En 45-årig mand mistede sent søndag livet ved en arbejdsulykke på Aalborg Portland

En operatør af en kæmpe tragt til fordeling af materialer til beton mistede søndag aften livet, da tragten af ukendte årsager væltede og fastklemte ham.

Den store tragt, som har førerhus og kan flyttes rundt på havneområdet, bruges til at fordele materialer fra skibe til lastvogne. Den har kapacitet til at rumme 120 tons materialer, oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi.

- Klokken 22.53 fik vi melding om en ulykke på Aalborg Portland på Rørdamsvej ved havneområdet.

- Det viste sig, at denne tragt eller silo, om man vil, var væltet om på siden, og man frygtede, at en person var fastklemt under den. En redningsaktion blev igangsat og en ekstra kran blev tilkaldt, så tragten kunne løftes.

Artiklen fortsætter under billedet ...

En kran måtte tilkaldes for at undsætte den fastklemte mand. Foto: Jan Pedersen.

- En del materiale - en art stabilgrus - skulle også fjernes, og så fandt man ulykkeligvis en person død i førerhuset efterfølgende.

- Det er en tragisk sag. Der er tale om en 45-årig mand fra Himmerland, hvis pårørende er blevet orienteret om ulykken, oplyser vagthavende.

Et ligsyn vil blive afholdt i løbet af mandag, mens ulykkesstedet er afspærret og afventer undersøgelse af Arbejdstilsynet, oplyser Jesper Sørensen.

Alvorlig soloulykke: Hentet med lægehelikopter