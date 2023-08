Dræbte syv spædbørn: Ledelse får hård kritik

Ledelsen på et britisk hospital i Chesire i det nordvestlige England reagerede ikke på advarsler og beskyldninger mod sygeplejersken Lucy Letby, som er fundet skyldig i drab på syv nyfødte samt drabsforsøg på seks andre babyer.

I stedet forsøgte hospitalsledelsen at få læger til holde inde med deres kritik og mistanker om, at Letby måske dræbte nyfødte på afdelingen, hvor hun arbejdede. Den britiske regering har ifølge BBC givet ordre til en undersøgelse af forløbet.

Beskyldningerne mod ledelsen kommer fra den ledende konsulent på hospitalet, hvor Letby arbejdede.

Hospitalet udsatte også et telefonopkald til politiet til trods for mange advarsler gennem måneder om, at sygeplejersken blev mistænkt for at dræbe nyfødte på den neonatalafdeling, hvor hun var ansat.

Afdelingens chefkonsulent, Stephen Brearey, gav udtryk for bekymringer omkring Letby første gang i oktober 2015. Der skete imidlertid intet i sagen, og hun gennemførte efterfølgende fem drabsforsøg på babyer. Herved blev to babyer dræbt.

De første fem drab skete i perioden fra juni til oktober 2015 - og trods måneder med advarsler - skete to yderligere drab i juni 2016.

Letby var den eneste ansatte, som var til stede hver gang, der kom et af de tilfælde, som ifølge lægerne ikke havde naturlige årsager.

Hun gjorde ifølge anklagemyndigheden babyerne syge med injektioner med luft i deres blodbaner, i deres maver eller ved at give dem alt for meget mælk, mens andre blev såret med vold eller forgiftet med insulin.