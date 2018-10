Dræbte ung mand foran skole: Nu er hun valgt som politiker

Da brasilianske Katia da Silva Sastre tilbage i maj skød en 21-mand foran hendes datters skole, blev hun hyldet som en helt for bedriften.

Den unge mand forsøgte at røve flere mødre foran skolen i Sao Paulo, men 42-årige Katia da Silva Sastre, der til dagligt er betjent i det brasilianske militærpoliti, trak sin pistol og gjorde kort proces med den unge røver, som blev skudt tre gange. Den 21-årige døde efterfølgende på hospitalet som følge af sine skudsår.

Ville røve børn: Her bliver han skudt af betjent

Det fejlslagne røveri blev filmet af et overvågningskamera, og optagelserne har Katia da Silva Sastre i den grad formået at udnytte til egen fordel, skriver Metro.

Søndag blev hun nemlig valgt til Brasiliens nationale kongres for delstaten Sao Paulo, og under valgkampen har hun ladet overvågningsvideoen fra skolen indgå i sit kampagnemateriale som del af en valgvideo.

- Jeg skød ham, og jeg ville skyde igen. Jeg vil altid have den samme indstilling til at bekæmpe kriminalitet. Jeg er modig, skulle det nyvalgte 42-årige kongresmedlem ifølge Metro sige i valgvideoen, som modkandidater skulle have forsøgt at få forbudt.

Katia da Silva Sastre blev valgt ind med 246.000 stemmer, hvilket gør hende til den syvende mest populære kandidat i Sao Paulo.