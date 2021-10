Drak hjemmebrændt alkohol: 18 personer døde

18 mennesker er døde i Rusland, efter at de har drukket hjemmebrændt alkohol.

To er anholdt i sagen.

Det oplyser myndighederne i den russiske Ural-region lørdag.

- Flere personer solgte en alkoholisk væske, der var farlig for helbredet, meddeler politiet.

Salget er sket i løbet af de seneste to uger i Jekatarinburg, der er Ruslands fjerdestørste by.

- 18 mennesker er døde efter at have indtaget væsken, lyder det i myndighedernes meddelelse.

Russisk politi har nu indledt en efterforskning.

De to anholdte mistænkes for uagtsomt manddrab. Det kan give op til ti års fængsel.

Det er anden gang i løbet af de seneste uger, at folk er døde efter indtagelse af hjemmebrændt sprut i Rusland.

I begyndelsen af oktober døde mindst 36 mennesker i Orenburg-regionen, efter de havde drukket alkohol med et højt indhold af det giftige stof metanol.

For fem år siden var der i regionen Irkutsk i Sibirien en skandalesag, hvor 60 mennesker døde efter at have drukket badeolie, der indeholdt metanol.

Det er ikke ualmindeligt, at folk dør på grund af indtagelse af giftig sprut i Rusland. Omkring 21 millioner ud af landets omkring 144 millioner indbyggere lever under fattigdomsgrænsen.

Særligt i landområder, hvor folk har en meget lav indkomst, har mange ofte ikke råd til at købe den vodka, der er at finde på supermarkedernes hylder.