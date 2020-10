Drama foran minkfarm

Aftalen om aflivning af mink har mildt sagt fået pisset i kog hos flere minkavlere i Nordjylland.

Lørdag morgen har op mod 30 borgere blokeret vejen foran minkfarmene i Gjøl i protest.

'Stop nedslagtning af raske dyr', står der skrevet på et skilt foran en kassevogn, der er parkeret på tværs af vejen.

Blokaden er nu brudt op af politiet, der forinden havde patruljeret i området flere gange i løbet af morgenen.

- De er gået nu, efter at vi bad dem om det, siger politets vagtchef, der oplyser, at det ikke var noget dramatisk over aktionen.

De 25 til 30 borgere havde ifølge Ekstra Bladets mand på stedet medbragt morgenkaffe og små bitre til at holde sig kørende.

Nordjyllands Politi er endnu ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Poul Frederiksen (til højre) er utilfreds med, at hans mink skal slagtes. Her taler han med politiet fredag. Foto: René Schütze.

Tvang sig adgang

Torsdag tvang myndighederne sig adgang til minkfarmene i Gjøl. Foran farmene var der placeret adskillige containere klar til at blive fyldt med slagtede mink.

Det skete, efter at aftalen om nedslagtning af mink faldt på plads onsdag aften.

Minkfarmen i Gjøl er en af de gårde, der er ramt af coronavirussen. Her huser ejer Poul Frederiksen cirka 40.000 mink, der nu skal slagtes.

- Det er klart, at minkavlerne er meget frustrerede over det her, og det er en alvorlig situation. Det er deres livsværk, der er på spil, så selvfølgelig er mange følelser indblandet. Det er også i forhold til, hvad der kommer til at ske økonomisk. Det har vi fuld forståelse for, siger Flemming Marker, der er veterinærchef hos Fødevarestyrelsen.