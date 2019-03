Drama i aftes: Nederlag til gebyr-krigere

Det var en uhyre tæt afstemning der i aftes afgjorde, at oprørerne fra Fair Bidragssats kun fik en ud af fire pladser ved valget til Forenet Kredits magtfulde repræsentantskab

Der er ingen umiddelbare udsigter til, at de forhadte bidragssatser bliver sænket lige foreløbigt.

Det står fast, efter de gebyrkritiske oprørere fra Fair Bidragssats tirsdag aften led et bittert nederlag ved kampvalget til det magtfulde repræsentantskab i Forenet Kredit, der ejer majoriteten af Nykredit Realkredit, Nykredit Bank og Totalkredit.

Ni kandidater kæmpede om de fire pladser, men efter valget stod det klart, at kun en af foreningens fire kandidater blev valgt ind.

Der er tale om Troels Ravn Klausen, der med kun 20 stemmer ned til nummer fem lige akkurat opnåede fjerde flest af stemmerne.

I årevis har der været protester mod realkreditinstitutternes stigninger i de såkaldte bidragssatser. Men efter valget tirsdag aften, skal kunderne i Nykredit og Totalkredit ikke regne med, at de får lavere bidragssatser lige foreløbigt. Foto: Ernst van Norde

Mislykket kup

Forud for valghandlingen havde Fair Bidragssats ellers bebudet, at man ville forsøge at kuppe valghandlingen og benhårdt gik efter alle fire pladser.

Tirsdag fortalte formand Chresten Ibsen således til Ekstra Bladet, at foreningen igennem flere måneder havde arbejdet intensivt på at skaffe fuldmagter gennem sin forenings medlemmer.

Samtidig havde man også forsøgt at rekruttere støtter, der fysisk ville møde op ved stemmestederne i Østjylland.

Dermed var der lagt op til et kampvalg mellem den gebyrkritiske forenings repræsentanter overfor den siddende formand Nina Smiths fire folk.

Da stemmerne var talt op, manglede Fair Bidragssats kandidat med færrest stemmer kun lidt mere end 100 stemmer for at blive valgt ind. I alt deltog 2342 medlemmer i valget – hvilket er ny rekord.

Stemmerne fordelte sig således: Chresten H. Ibsen (formand Fair Bidragssats) – 1.002 stemmer

Hans Jørgen Kirkeby (medlem Fair Bidragssats) – 1.031 stemmer

Kenn Esmann Nielsen – 1.065 stemmer

Kirsten Vang Nielsen – (medlem Fair Bidragssats) 1.035 stemmer

Michael Mortensen – 1.219 stemmer

Mie Krog – 1.266 stemmer

Rene Løt – 123 stemmer (løsgænger)

Tommy Bøgehøj – 1.135 stemmer

Troels Ravn Klausen (medlem Fair Bidragssats) – 1.085 stemmer

Formand takker taberne

Ekstra Bladet har onsdag formiddag forgæves forsøgt at få en kommentar fra formanden i Fair Bidragssats, Chresten Ibsen, der trods masser af taletid i medierne, ikke formåede at skaffe nok stemmer til at blive valgt ind.

Men i en mail til FinansWatch skriver han:

'Der var fire pladser. 25 pct. gik til Fair Bidragssats' kandidater. Jeg er stolt på boligejernes vegne'

I en kommentar til Forenet Kredits hjemmeside takker den siddende formand Nina Smith kandidaterne for deres engagement:

'Jeg vil gerne sige tak til alle dem, som har stemt og deltaget på anden vis – og særligt også til de kandidater, som ikke blev valgt. Demokratiet kræver deltagelse og samtale, og jeg håber at kunne fortsætte samtalen, selv om det ikke bliver i repræsentantskabet i denne omgang,' lyder det i udtalelsen.

Formand Nina Smith var også på valg tirsdag aften. Hun stillede op blandt erhvervskunderne. Her var der fire kandidater til fire pladser, og hun blev dermed automatisk valgt. Pressefoto

Forsøgt tidligere

Det er langt fra første gang, at en forening af kritiske boligejere forsøger at få indflydelse i det magtfulde repræsentantskab i Forenet Kredit.

Tilbage i 2016 forsøgte den kritiske forening Consum at få valgt en række medlemmer ind i repræsentantskabet. Dengang gik Forenet Kredit under navnet Foreningen Nykredit, og her lykkedes det kritikerne at få valgt seks medlemmer ind i det 104-medlemmer store repræsentantskab.

Det magtfulde repræsentantskab Repræsentantskabet er øverste myndighed i Forenet Kredit og består af 104 medlemmer. Medlemmerne kommer fra hele landet og er valgt blandt i såkaldte 'valggrupper'. De fire valggrupper består af privatkunder, erhvervskunder, obligationsejere og medarbejdere i koncernen. Ved valget tirsdag aften i Østjylland blev der valgt både repræsentanter til bestyrelsen blandt erhvervskunderne, privatkunderne og obligationsejere. Gruppen af medlemmer fra Fair Bidragssats stillede op under valggruppen privatkunder. Her stillede i alt ni personer op til de fire pladser. Siddende formand for Forenet Kredit, Nina Smith, var tirsdag aften også på valg. Hun stillede op blandt erhvervskunderne. Her var der kun fire kandidater til de fire pladser og hun var dermed på forhånd valgt ind. Kilde: Forenet Kredit

Siden er de siddende magthavere i foreningen blevet kritiseret for at forsøge at holde almindelige danskere udenfor repræsentantskabet.

Virksomheden er medlemsejet, men i 2016 kunne Ekstra Bladet sammen med flere andre medier påvise, at for almindelige låntager er det stort set umuligt at blive valgt ind i repræsentantskabet og få indflydelse.

Mere end 50 procent direktører

En hurtig optælling før tirsdagens valg til repræsentantskabet viser, at der ud af repræsentantskabets 104 medlemmer var 57 personer med titlen direktør.

Dertil kommer 12 gård- eller godsejere, fem advokater, en tidligere minister, tre ejendomsmæglere, en professor og to ingeniører.

Kun en enkelt førtidspensionist har fundet vej til repræsentantskabet, mens der hverken er sygeplejesker eller håndværkere blandt boligejernes repræsentanter i det magtfulde organ. Skulle det være tilfældet fremgår det ikke af Forenet Kredits oversigt over repræsentantskabet.