Drama i København: Pilot kaldte 'mayday'

Det er yderst sjældent, at Havarikommissionen undersøger alvorlige hændelser i danske lufthavne.

Men netop det er tilfældet efter en fejlslagen landing af et Airbus A320-200-fly fredag ved middagstid i Københavns Lufthavn.

Klokken 12.05 forsøgte flyet fra den portugisiske hovedstad, Lissabon, nemlig at lande på landingsbane 30, men måtte hurtigt opgive.

Måtte afbryde landing

Landings-forsøget kunne følges på Flightradar24.com, mens det atter steg til vejrs for at cirkulere rundt om Kastrup og forsøge sig på en ny landing.

Her kaldte piloten pludselig 'mayday' til kontrolrummet, erfarer Ekstra Bladet.

Det skyldtes to konkrete problemer, forklarer Martin Puggard, der er chef for Havarikommissionen og leder af luftfartsenheden:

- I det her tilfælde opnåede de ikke den stige-evne, de skulle, og de fik en reduceret kontrol over luftfartøjet, da de afbryder landingen og går rundt igen (for at forsøge en ny landing, red.). Vi kigger nu på, hvad det er, der forårsager, at de ikke opnår den her ydeevne på venstre motor.

Han forklarer videre, hvorfor man klassificerer hændelsen som 'alvorlig':

- En alvorlig hændelse er noget, der kunne have udviklet sig til et havari - altså et flystyrt eksempelvis - men som ikke gjorde det. Her er det fordi, at der er en afbrudt hændelse, flyet er i lav højde, det går rundt og det har ikke sin normale yde- og stige-evne. Under andre omstændigheder kunne den godt gå ned og få kontakt med jorden.

20 minutter efter det fejlslagne forsøg, landede piloten dog sikkert med Airbus-flyet.

Alle 102 passagerer ombord kom sikkert ud af flyet uden problemer. Arkivfoto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

Afviser jord-kontakt

Øjenvidner har fortalt til The Aviation Herald, at de har set venstre vinge og motor ramme jorden, men det afviser Martin Puggaard skulle være tilfældet.

- Når vi inspicerer flyet, kan vi konstatere, at der ingen skader er på hverken vinge eller motor. Når vi så inspicerer bane og området, er der heller ikke noget, som indikerer det. Derfor siger vi, at der er intet, som peger på, at flyets vinge eller motor skulle have været i jorden.

Ekspert i flysikkerhed Paul Hulme Harrison vurderer over for Ekstra Bladet, at piloten handlede eksemplarisk ved at kalde mayday i situationen.

- Det er rigtigt smart gjort, for på den måde giver han kontroltårnet besked på, at de skal prioritere ham omgående, og at han har et potentielt problem, som de skal være opmærksomme på. På den måde sikrer piloten også, at der bliver givet luftrum til ham, siger han og fortsætter:

- Det viser, at der er nogle fremragende sikkerhedsprocedurer i sådanne situationer, som gør, at de får en sikker udgang. Det er jo sådan noget piloten træner, og han handlede hurtigt og fornuftigt her.

Vi må vente

Paul Hulme Harrison mener ikke, at det giver mening at vurderer, hvor tæt, man har været på en potentiel katastrofe under landingen.

- Det må vi vente med at konkludere, til efter Havarikommissionen er færdige med deres undersøgelse af flyet.

Martin Puggaards folk er fortsat i gang med at undersøge det portugisiske fly, som derfor stadig befinder sig i København.

Her bliver den sorte boks blandt andet tjekket for at finde årsagen til problemerne med den ene motor.