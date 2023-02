Vinterferien har ikke været sjov for de ansatte i svømmehallen Klosterbakken i Odense.

Der har nemlig flere gange været verbale sammenstød mellem personalet og en gruppe på 10-15 mænd.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Torsdag eftermiddag stak det dog helt af, og politiet på stedet måtte tilkalde forstærkning, som også omfattede politihunde.

Turde ikke gå hjem

Rune Bille, der er chef for fritid og folkeoplysning i Odense Kommune, fortæller, at de ansatte oplevede gruppen som værende meget truende.

- Det var sådan, at de ansatte ikke turde gå hjem bagefter af frygt for at blive overfaldet, siger han til Fyens Stiftstidende.

Han understreger, at de ikke kan få svømmehallens gæster til at føle sig trygge, hvis de ikke selv føler sig trygge, og derfor bliver de ansatte også tilbudt psykologhjælp.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra chef for fritid og folkeoplysning i Odense Kommune Rune Bille, men det har endnu ikke været muligt.

To sigtede

Fyns Politi oplyser til Ekstra Bladet, at en 23-årig og en 19-årig mand fra gruppen blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen som følge af episoden torsdag.

- De har haft en adfærd, der var egnet til at forstyrre den offentlige orden, lyder det.

De har derfor fået en bøde og er ligeledes blevet bortvist fra svømmehallen i tre måneder.