Drama i turistby: Kollapser i varmen

Lørdag udspillede et rædselsfuldt øjeblik sig i feriebyen Palma på Mallorca.

En hest, der trak en turistvogn, kollapsede på Juan Carlos-pladsen efter at have arbejdet i brændende temperaturer på over 40 grader.

Forskrækkede tilskuere forsøgte at overtale chaufføren til at give hesten vand i stedet for at trække den op for at gå videre med turisterne, ifølge DailyMail.

Tredje gang

Episoden har fået flere dyrerettighedsaktivister til at kræve forbud mod hestevognsture på turistøen.

'Vi fordømmer dette, fordi det er tredje gang, det er sket inden for de sidste to måneder,' siger Guillermo Amengual, der er formand for dyrerettighedspartiet Progresso en Verde.

'Det kunne have været hedeslag eller resultatet af, at dyret ikke var egnet til at blive brugt på denne måde.'

500 døde

De sidste to uger har Spanien været ramt af voldsomme hedebølger, der har kostet mange menneskeliv.

'I løbet af hedebølgen er flere end 500 personer døde på grund af de høje temperaturer,' siger den spanske premierminister, Pedro Sánchez, ifølge Ritzau.

Flere steder har termometret vist temperaturer over 45 grader. Flere tusinde spaniere er blevet evakueret fra deres hjem på grund af ekstrem varme og skovbrande.