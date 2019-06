Drama i zoo: Abe æder ællinger

En tur i zoologisk have giver næppe et helt retvisende billede af, hvordan naturens orden fungerer, men fredagens gæster i hollandske Amersfoort Zoo blev alligevel mindet om, hvor barske forholdene kan være ude i den vilde natur.

Her fremviste en bavian nemlig sin dominerende position i fødekæden, da en andemor med ællinger have forvildet sig ind i de rødnumsede abers indhegning.

Bavianen så ællingerne som et nemt mellemmåltid, og trods andemors brave kamp for at redde sit afkom lykkedes det kun at redde en enkelt ælling. Resten blev offer for den grådige bavian, der ikke glipper en chance for at fylde maven.

Bavianer spiser først og fremmest frugt, græs, frø og rødder, men er samtidig opportunistiske og glipper derfor ikke en mulighed for at fylde maven med kød.

