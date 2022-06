Drama mellem politi og bilister: De kører hetz på os

Der er bremsespor, diesellugt og flere tusinde unge mennesker samlet i Padborg Park denne weekend.

Det årlige arrangement, Danmark Hurtigste Bil, løber nemlig af stablen.

Men det er ikke foregået smertefrit.

Politiet er mødt talstærkt op og kaster den ene bøde ud efter den anden.

Der er både shows, racerløb og andre aktiviteter ved DHB. Foto: Tor Birk Trads/Ritzau Scanpix

Bøderegn

Tom Pedersen, der er ejer af Padborg Park og er arrangør af DHB, har svært ved at samarbejde med de cirka 25 mand, som politiet har sendt.

- Det her er under alt kritik. De (politiet red.,) kaster den ene bøde efter den anden af sted for småting, hvor man lige så godt kunne have påtalt det uden at give en bøde, siger Tom Pedersen til Ekstra Bladet.

Ifølge arrangøren koster det blandt andet 1000 kroner at have en Wunderbaum hængende i forruden.

- Hvis man går op til dem for at få en dialog i gang, bliver man sendt væk. Det er ikke nogen særlig rare betjente, må jeg sige.

Æder arrangementet

Siden 1998 har unge mennesker kunne tage deres biler med til en motorbane i juni måned for at få lidt fart i blodet og godt selskab.

Normalt er deltagerantallet ved DHB omkring 7000 mand.

I år er der 5000.

- På nuværende tidspunkt er vi 600.000 bagud i omsætning på arrangementet, siger Tom Pedersen, der har haft DHB de seneste seks år.

- Vi laver faktisk ikke så meget andet lige nu end at svare på mails fra folk, der gerne vil have penge tilbage for deres billetter, fordi de ikke tør at komme med deres biler, som politiet opfører sig.

- Men er det ikke i orden, at politiet slår hårdt ned på fejl og mangler?

- Jo, selvfølgelig er det i orden, hvis bilerne fejler noget. Men jeg synes, at der er forskel på sort og hvid. Vi havde en ældre dame, som er en ildsjæl her hos DHB. Der var nogle vagter, der for sjov havde sat et securityskilt i hendes forrude. Det fik hun 1000 kroner i bøde for i stedet for at blive bedt om at pille det ud.

Politiet: Det er et konkret skøn

Allerede inden Danmarks Hurtigste Bil var startet stod politiet klar til at tage imod de mange deltagere.

Det betød at torsdag allerede bød på 25 synsindkaldelser, to tilbageholdte biler og seks inddragede nummerplader, oplyser politiet på deres twitter.

I Ffacebookgruppen 'Sønderjylland - Politi Razzia - Fotovogn - Kontrol' får det sønderjyske politi råt for usødet i debatten.

Flere af de 16.139 medlemmer mener, at det hele er en pengemaskine.

- Efterhånden får man mere og mere fornemmelsen af at politiet mest er til for at hive penge i statskassen, for almindelig politiarbejde har ikke den store interesse for de rigtige banditter, skriver en bruger.

- Der er åbenbart for meget arbejde i at jagte rigtige kriminelle, skriver en anden.

Et skøn

Ekstra Bladet har forelagt kritikken fra deltageren ved DHB til politiet.

- Når så mange køretøjer samles på et sted, er det fornuftigt, at vi gør en indsats for at sikre, at bilerne overholder lovgivningen og ikke udgør en fare for nogen, skriver Knud Reinholdt, vicepolitiinspektør fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Det vil altid være et konkret skøn, hvorvidt betjentene på stedet kan give en påtale, eller bilisten får en bøde. Det vigtigste fokus er at øge færdselssikkerheden for både bilejere og alle andre.

- Hænger der en wunderbaum i forruden, kan vi oplyse, at hvis man har hængt noget op i sin forrude som betyder, at man ikke har fuldt udsyn, så kan det udløse en bøde.