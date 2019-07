Drama om stort flyselskab: Nu afgøres deres fremtid

Skæbnen for det skrantende italienske flyselskab Alitalia afgøres mandag, skriver de internationale nyhedsbureauer.

Da skal der tages stilling til en eller flere planer for, hvordan Alitalia, der i to år har været under statslig administration, kan reddes.

Italienske medier skriver, at der er flere investorer, som er parat til at købe sig ind i Alitalia, som ikke har givet overskud siden 2002.

Selskabet, der har 11.000 ansatte, har i årevis fået statslige lån på i alt 900 millioner euro - 6,7 milliarder kroner.

- Jeg håber, at jeg bliver den sidste minister, der skal tage sig af Alitalia, siger vicepremierminister og industriminister Luigi Di Maio, der er den ansvarlige minister i sagen.

Fristen for at give tilbud om at købe sig ind i Alitalia og dermed blive medejer udløber søndag aften. Italienske medier fortæller, at der er indløbet fire tilbud om at blive mindretalsaktionærer til banken Mediobanca, der håndterer processen.

Et tilbud kommer fra Atlantia, der har sine forretninger inden for motorveje og lufthavne. Firmaet kontrolleres af Bennetton-familien, der måske bedre kendes inden for modebranchen.

De øvrige tilbud kommer fra Toto, en gruppe der driver motorveje, fra Claudio Lotito, der ejer fodboldklubben Lazio, og fra brasilianeren German Efromivich, der er hovedaktionær i det colombianske flyselskab Avianca.

Nyhedsbureauet AFP skriver, at de interesserede investorer skal være partnere med Italiens statslige togselskab Ferrovie dello Stato (FS), der formelt skal præsentere redningsplanen for Alitalia.

Fristen for at komme med en plan er blevet udskudt flere gange på grund af problemer med at tiltrække investorer.

FS har erklæret, at det højest vil sidde på 30 procent af Alitalias aktier.

AFP skriver, at der tidligere har været rapporter om, at Italiens finansministerium er klar til at tage 15 procent, og at flyselskabet Delta også er klar til 15 procent.

Det tyder derfor på, at de sidste 40 procent skal findes blandt de fire investorer, der meldes at have afleveret tilbud.