Drama på krydstogtskib: - Det var skræmmende

Et krydstogtskib endte i en storm, da de skulle fra Bahamas mod Charleston i South Carolina

Gæsterne ombord på et amerikansk krydstogtskib frygtede for deres liv, da skibet i weekenden blev fanget i særdeles voldsomt uvejr

En familie søgte tilflugt i kahytten og bad for deres liv, da et amerikansk krydstogtskib henover weekenden blev fanget i et voldsomt uvejr.

- Det var skræmmende, fortæller William Blackburn til CNN.

Han var sammen med sin kone og andre familiemedlemmer blandt de mange passagerer på luksusskibet, hvis navn er Carnival Sunshine.

Faktisk var det dårlige vejr - der begyndte sent fredag, mens skibet var på vej fra Bahamas mod Charleston i South Carolina - så voldsomt, at vand begyndte at trænge ind i skibet.

- Vi blev i vores kahyt og bad til, at vi ville klare den.

- Vi talte også om, at vi højst sandsynligt ikke ville overleve i vandet, selv med redningsveste. Og vi tvivlede på, at man ville kunne sætte redningsbåde i vandet, når vejret var så voldsomt, fortæller William Blackburn.

Video fra skibet viser, hvordan vandet trængte ind i skibet.

'Alt faldt ned'

De massive bølger og heftige vindstød skabte kaos i kahytten.

- Det føltes, som om skibet sejlede ind i en væg. Alle vores ting faldt ned fra hylderne, og vores bagage gled rundt på gulvet.

- Vinden hylede, og alt, jeg kunne se udenfor, var regn og hav. Skibet lavede forfærdelige lyde, og nogle gange var der voldsomme vibrationer, som om motorerne kæmpede mod bølgerne, fortæller han.

En anden passager beretter til mediet Live5News, at både passagerer og besætningsmedlemmer var berørt.

- Der var folk, der sad og græd på trapperne. Vi gik op på 11. dæk, og der så jeg endda nogle besætningsmedlemmer sidde og være tydeligt oprørte.

- Vi talte med dem dagen efter, hvor de sagde, at det var den værste storm, de nogensinde havde oplevet på skibet, fortæller Brad Morrell.

Cruiseselskabet Carnival Cruise Line har italesat hændelsen i en skriftlig udtalelse.

'Carnival Sunshines tilbagevenden til Charleston blev påvirket af vejret og voldsomme bølger. Det forsinkede skibets ankomst,' skriver de blandt andet, men italesætter altså ikke billederne af vand, der trængte ind i skibet.

Carnival Sunshine kan rumme 3002 gæster og 1040 besætningsmedlemmer. Der er 14 dæk på skibet.