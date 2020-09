Drama på Mærsk-skib: - Situationen eskalerede

Situationen er tilsyneladende anspændt på et Mærsk-skib, der i mere end en måned har ligget ud for Malta med 27 migranter om bord.

Tre af migranterne sprang over bord søndag morgen. Det fremgår af et opslag på Twitter af Maersk Tankers, der er et af verdens største rederier inden for transport af olie og gas.

- Situationen på Maersk Etienne eskalerede i morges, da tre migranter hoppede over bord. Besætningen handlede hurtigt, og de reddede personer får nu den fornødne pleje.

- Vi beder fortsat om hurtig humanitær hjælp til de 27 migranter, der er strandet om bord på Etienne, står der.

Det fremgår ikke, om det var et forsøg på at nå til land på den sydeuropæiske østat Malta. Migranterne blev samlet op i tunesisk farvand, men det var Maltas kystvagt, der bad Mærsk hjælpe.

Blandt migranterne ombord er en gravid kvinde og et barn.

Strandet på havet

Skibet har ikke fået lov til at lægge til land med migranterne, hvilket har skabt en mere og mere uholdbar situation.

4. august bad et maltesisk redningscenter Maersk Etienne om at sejle hen til migranterne, som var om bord på en lille motorbåd, og være klar til at hjælpe, skulle der blive brug for det.

Dagen efter evakuerede Mærsk-skibet migranterne fra båden, der kort tid efter sank.

Siden da har skibet med en besætning på 21 mand, som egentlig er på vej til Tunesien, ligget ud for Malta med en uafklaret situation, fordi Malta nægter at tage imod migranterne.

Regeringen vil for alt i verden undgå, at migranterne kommer til Danmark, lød det tidligere på ugen.

Der er nedsat en dansk arbejdsgruppe, der arbejder på en løsning.

