Drama på nyt supersygehus: Sikkerhedsbremse udløst i elevator

En elevator havde 'et mindre fald' på Sjællands Universitetshospital tirsdag formiddag. Nu skal alle elevatorer på sygehuset have et ekstra sikkerhedstjek

Store forsinkelser, budgetoverskridelser, skimmelsvamp og nu fejl i elevatorer.

Nye supersygehuse skyder i disse år op rundt omkring i Danmark, men processen har været præget af modvind.

Og nu rammer endnu en ulykke de nye supersygehuse.

Tirsdag formiddag blev sikkerhedsbremsen udløst i en elevator efter et mindre fald i 'fløj R' på Sjællands Universitetshospital i Køge.

Det oplyser Region Sjælland til Ekstra Bladet.

'Der var ingen personer i elevatoren under hændelsen, og ingen er kommet til skade, skriver de i et skriftligt svar.

En reparatør har senere konstateret, at elevatoren blev stoppet af sikkerhedssystemet, men at der nåede at blive forårsaget skade på både elevator og skakt.

Fejlen er ikke identificeret endnu, og nu skal alle elevatorerne i bygningen have et ekstra sikkerhedstjek.

'Dette vil påvirke patientaktiviteten, og pårørende vil blive bedt om at benytte trapperne. Der er udarbejdet en plan for at sikre patientsikkerheden, og medarbejderne og de øvrige sygehuse i regionen bliver løbende holdt orienteret om situationen,' skriver regionen,' skriver Region Sjælland til Ekstra Bladet.

Ledende oversygeplejerske på Slagelse Sygehus Christian Jørgensen oplyser til TV 2 Øst, at patienter vil blive flyttet til Slagelse.

- Lige nu ved jeg ikke, hvor mange det drejer sig om. Det afhænger af, hvor mange, der bliver meldt ind, men frem til klokken 18 aflaster og hjælper vi Køge, siger han til TV2 ØST.

De første patienter flyttede ind på det nye supersygehus i marts 2023. Foto: Emil Agerskov

Prestigeprojekt

Byggeriet af supersygehuset i Køge startede tilbage i 2015, og er et resultat af visionen fra VK-regeringen, der såede idéen op til valgkampen i 2007.

Sygehuset havde et budget på 4,1 milliarder kroner på trods af flere forsinkelser.

Det var blandt andet på grund af fyringer af arkitekter og rådgivere, der overskred budgetter. Desuden blev sygehuset forsinket på grund af coronapandemien.

De første patienter flyttede ind marts 2023.